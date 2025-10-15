Шефът на Здравната каса е отнел всички правомощия на заместника си
Заповедта на управителя на НЗОК Петко Стефановски за подуправителя Момчил Мавров е от вчера
Управителят на Националната здравноосигурителна каса Петко Стефановски е отнел всички правомощия на подуправителя Момчил Мавров, обявиха в парламента.
Парламентът
"Току що излезе информация, че шефът на здравната каса е отнел всички правомощия на зам.-шефа на здравната каса. Виждаме борба за порциите в държавата между различни групи и групички", коментира лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев на брифинг.
Заповедта на избрания от мнозинството през март Стефановски е от вчера, съобщи "Дневник", напомняйки, че Мавров също е подкрепен от ГЕРБ.
Петко Стефановски бе единственият кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса. Той бе номинация на ГЕРБ-СДС и е с 25-годишен опит в здравеопазването, в спешната медицина и анестезиологията. Той беше и зам.-министър на здравеопазването в служебния кабинет "Главчев", както и председател на Надзорния съвет на НЗОК.
За него гласуваха и двете ДПС-та заедно с ГЕРБ, БСП и ИТН и той получи общо 147 "за". "Против" бяха 81 народни представители от ПП-ДБ, "Възраждане", МЕЧ и "Величие".
В средата на юли депутатите решиха окончателно НЗОК, разполагаща с годишен бюджет от повече от 9 млрд. лв., да има не един, а двама подуправители. Вторият подуправител трябва да бъде избран в началото на следващия месец.