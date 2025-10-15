Колкото по-рано си отиде това правителство, толкова по-добре, то е вредно за страната, заяви депутатът Венко Сабрутев

496 Снимка: БТА

Колкото по-рано си отиде това правителство, толкова по-добре, това е вредно за страната правителство, каза Венко Сабрутев от "Продължаваме промяната - Демократична България". По думите му преформатиране на управлението означава, че "мафията се прегрупира".

Вчера пред ПГ на ГЕРБ-СДС лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви: "Повече кворум в парламента няма да правим" и изпрати депутатите от ГЕРБ по родните им места.

Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление, изтъкна още той. Борисов отправи критики и към председателя на Народното събрание Наталия Киселова, която, по думите му, "като види празник на роза, на джанка, на слива, ходи да се показва, камо ли да има мач, волейбол, то е чудо". Тя трябва да пита, преди да тръгне, заяви Борисов.

Вчера от правителствената пресслужба съобщиха, че премиерът Росен Желязков отменя насроченото за днес заседание на Министерския съвет.

На въпрос какво означава преформатиране на управлението, Сабрутев отговори: "Мафията се прегрупира". По думите му числата показват, че държавата задлъжнява рекордно, а хората обедняват.

Депутатът заяви, че министърът на финансите Теменужка Петкова, министърът на вътрешните работи Даниел Митов и социалният министър Борислав Гуцанов са "вредни за страната хора".

Попитан дали трябва да има нов председател на Народното събрание, Сабрутев отговори, че настоящият е "абсолютно вреден". "Вие виждате, че Киселова изпълнява всичко, което Пеевски е казал, затова Борисов иска да я махне", добави депутатът, цитиран от БТА.

Явор Божанков от ПП-ДБ заяви, че би казал на колегите си от ГЕРБ, че който каквото сам си направи, друг не може да му го направи. Според него десетилетия ГЕРБ е правил местни избори с "дивашко купуване, експлоатация на местната власт и сега са изненадани, че те това го гледат, но от втория ред".

По думите му управляващите трябва да осъзнаят, че не могат да лъжат постоянно българите кой и как управлява, като добави, че то е очевидно за всички и изборите в Пазарджик са го показали. "Целта на целия този театър е да направят официално нещо, което и по принцип от началото на мандата си е по този начин", каза Божанков.

В Пазарджик "ДПС - Ново начало" купи изборите и Борисов трябваше да реагира, каза Васил Пандов от ПП-ДБ. ГЕРБ и Борисов разиграват някаква сценка, добави депутатът. Не съм убеден в случващото се, не мога да кажа дали това е крахът на управляващото мнозинство, добави той. По думите му ще видим какво предстои и е рано да се коментира.

Пандов припомни, че за утре е насрочена работна група за трудовите възнаграждения на лекари и сестри. Ще видим дали ще се състои, а бяхме внесли и искане за извънредна комисия по здравеопазване, но тя все още не е свикана, добави той. Министерството на финансите не предоставя данни и саботира по всякакъв начин приемането на достойни възнаграждения за медиците, смята депутатът. Пандов подчерта, че темата за бюджета за 2026 г. "чука на вратата" и той трябва да бъде внесен до два месеца. Управляващото мнозинство, независимо от техните сцени или други, крайният резултат е, че не работи за хората, а срещу тях, заяви депутатът.

