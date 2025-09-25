Няма да допуснем политиката да бъде заместена от улични боеве, организирани от провалените и корумпирани политици и техните присъдружни антидържавни сподвижници, заявиха от ДПС-НН

Делян Пеевски отговори на Ивайло Мирчев, който по-рано днес заяви, че от ДПС-НН готвят "Росенец-2" на предстоящите следобед протести. Депутатът от ПП-ДБ обяви, че по нареждане на Пеевски от общините на "новото начало" в страната товарят хора в автобуси, за да ги докарат да пазят централата на партията. "Голямото "Д" е издало директива до всички кметове на ДПС да товарят хора в автобусите и да тръгват към София за протеста пред партийната централа на ДПС-НН. Въвел е квоти по общини, които се очакват да бъдат стоварени в центъра на София около 14 часа", твърди Мирчев.

"Протестът се организира от БОЕЦ, а голямото "Д" решил да прави контрапротест и да брани чисто новата партийна сграда", уточнява депутатът. Той направи аналогия с щурма на "Росенец" преди няколко години, когато лидер на ДПС още беше Ахмед Доган и в който се включи самият Ивайло Мирчев на първа линия, заедно с Христо Иванов. "Сценарият зловещо напомня на аналогичния опит, който пробваха преди 5 г. в Росенец - десетки автобуси с български турци, за да се стигне до ескалация, сблъсъци и остра криза", отбеляза Мирчев. Той заяви още, че депутатите от ПП-ДБ ще се включат в протеста на БОЕЦ и призова да не се влиза "в сценария на Пеевски за сблъсъци", заяви Ивайло Мирчев.

Последва и реакцията на Пеевски

От ДПС - Ново начало обявиха в изявление от името на лидера си, че категорично се противопоставят срещу "опитите на шепа провалени политици да застрашат гражданския мир с манипулации, спекулации и медийни внушения".

Като споделят правото на всеки да изразява гражданската си позиция, оттам напомнят, че политическото доверие се печели на избори и в парламента.

"Няма да допуснем политиката да бъде заместена от улични боеве, организирани от провалените и корумпирани политици от ПП-ДБ и техните присъдружни антидържавни сподвижници", заявиха от партията на Пеевски.

От ДПС-НН призоваха всички техни симпатизанти от цялата страна да не се поддават на провокациите, "нито днес, нито когато и да било, защото това е истинското лице на ПП-ДБ - те са готови да рискуват гражданския мир, като провокират безредици! Те са готови да провалят благосъстоянието на държавата, на хората, с доноси и измами - както се опитват сега да лишат българските граждани от 6 млрд по ПВУ!", пишат от партията.

"Това не е дневният ред на хората - техният дневен ред е да имат добри доходи, добро качество на живот, да имат вода, да си нахранят и изучат децата, да имат качествено здравеопазване и сигурни домове! Това е дневният ред на хората! И отговорността на политиците, получили доверието на избирателите, е да вземат такива решения, че да гарантират всичко това!", гласи още изявлението на Делян Пеевски.

"Затова ДПС-НОВО НАЧАЛО ще бъде в парламента, ще подкрепя стабилността на кабинета, ще бъде в общините с кметовете и, най-важното - ще бъде всеки ден при хората, защото това е нашата мисия!", обявиха още от партията.

