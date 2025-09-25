Борисов най-сетне призна, че Пеевски е истинският премиер, заяви депутатът от ПП-ДБ и призова да няма сблъсъци пред централата на ДПС

1235 Снимка: БТА

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев констатира, че лидерът на ГЕРБ днес е признал, че истинският премиер е Делян Пеевски.

"Днес Борисов поне призна, че има няколко премиери и което е най-важното: призна, че Пеевски е истинският премиер. Росен Желязков, завалията, са го затиснали като в сандвич", каза депутатът от ПП-ДБ пред медиите в кулоарите на парламента.

Минути по-рано той обяви в пост в социалната мрежа, че по нареждане на Пеевски от общините на ДПС-НН в страната товарят хора в автобуси, за да ги докарат да пазят централата на партията.

"Голямото "Д" е издало директива до всички кметове на ДПС да товарят хора в автобусите и да тръгват към София за протеста пред партийната централа на ДПС-НН. Въвел е квоти по общини, които се очакват да бъдат стоварени в центъра на София около 14 часа", твърди Мирчев.

"Протестът се организира от БОЕЦ, а голямото "Д" решил да прави контрапротест и да брани чисто новата партийна сграда", уточнява депутатът.

Той направи аналогия с щурма на "Росенец" преди няколко години, когато лидер на ДПС още беше Ахмед Доган и в който се включи самият Ивайло Мирчев на първа линия, заедно с Христо Иванов.

"Сценарият зловещо напомня на аналогичния опит, който пробваха преди 5 г. в Росенец - десетки автобуси с български турци, за да се стигне до ескалация, сблъсъци и остра криза", отбеляза Мирчев. Той заяви още, че депутатите от ПП-ДБ ще се включат в протеста на БОЕЦ и призова да не се влиза "в сценария на Пеевски за сблъсъци".

Мирчев коментиряа и провала на кворума на днешното пленарно заседание, което така и не тръгна.

"Няма кворум, защото управляващите не могат да си го осигурят, тъй като не искат да приемат предложените от нас точки. Ние, като опозиция и като политическа сила, която също представлява граждани, си имаме наш дневен ред", коментира той. И обвини управляващите, че обикалят света с туристическите куфарчета и не могат да се съберат за кворум.

"Едните са в Япония, другите са в САЩ, третите са в Африка... Има хора навсякъде, ние сме най-парламентарно представената вселенска институция и затова няма кворум", пошегува се Мирчев.

