Няма никакъв проблем, парламентът ще работи, каза пред журналисти в кулоарите на Народното събрание председателят на ДПС Делян Пеевски, след като втори ден депутатите не заседават поради липса на кворум.

Парламентът

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова закри днешното заседание след втори неуспешен опит за започване на работа по предвидения дневен ред.

По думите на Пеевски няма кворум, защото има отсъстващи депутати.

Държавата може да има само един президент, премиер и председател на парламента, каза Пеевски след думите на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов, който заяви, че страната има петима министър-председатели.

За каквото си искам, отговори депутатът на въпрос за какво си говори с министрите в кабинета.

Премиерът Росен Желязков го няма, но има вицепремиер, надявам се още днес да бъде в Плевен, заедно с шефа на Националния борд по водите - Атанас Зафиров, имаме достатъчно вицепремиери, заедно с министрите и на смени да седят там, докато решат кризата, каза още лидерът на ДПС-НН.

Бедственото положение в Плевен заради водната криза беше удължено до 1 октомври.

