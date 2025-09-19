Ще изпратим въпроси към всички министри в кабинета "голямо Д" и очакваме отговор колко пъти им се обажда Пеевски, какво иска от тях и какво изпълняват те от това, за което им се обажда, каза в кулоарите на парламента съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев, защото обществото трябвало да е наясно.

Парламентът

По-рано днес Делян Пеевски заяви, че всеки ден разговаря с министрите и поставя темите, които му поставят хората в страната.

"Всеки ден поставям темите. Всеки ден разговарям с министрите. Всеки ден поставям темите, които ми поставят хората в страната", каза той. "Може да се каже, че "ДПС - Ново начало" е единствената партия, която всеки ден е при хората", изтъкна Пеевски пред журналисти в кулоарите на НС.

Мирчев постави въпроса по каква точно логика звъни Делян Пеевски на министрите и има изисквания към тях, предава БТА.

Във връзка с изказванията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски той посочи, че "тазсутрешната оперативка на тримата премиери очевидно не е минала по най-добрия начин".

По думите му България има трима премиери - един номинален, един, на когото много му се иска, и един, който е истинският премиер.

Борисов и Пеевски си размениха критики
Виж още Борисов и Пеевски си размениха критики

Другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов коментира, че вчера в пленарната зала е станало ясно, че от ИТН вече не зависи оставането на кабинета на власт и техните гласове нямат значение математически. Според него Пеевски не разрешава на партиите да си тръгнат и затова този кабинет стои.

ИЗБРАНО
Урок по стил: Мелания Тръмп и Кейт Мидълтън се срещнаха в Уиндзор. Засенчиха Камила Лайф
Урок по стил: Мелания Тръмп и Кейт Мидълтън се срещнаха в Уиндзор. Засенчиха Камила
223223
"Червената" мъка продължава: ЦСКА падна, а викове "оставка" съпътстваха целия мач Корнер
"Червената" мъка продължава: ЦСКА падна, а викове "оставка" съпътстваха целия мач
4476
cargo-parner разширява въздушните си товарни услуги от Обединеното кралство до 12 ключови дестинации по света Бизнес
cargo-parner разширява въздушните си товарни услуги от Обединеното кралство до 12 ключови дестинации...
5502
Действително ли учениците се нуждаят от геймърски лаптоп? IT
Действително ли учениците се нуждаят от геймърски лаптоп?
2712
Животът ѝ се събира в една реплика: Искам да бъда сама Impressio
Животът ѝ се събира в една реплика: Искам да бъда сама
2545
Аудио разходка из историята на София с Тони Николов URBN
Аудио разходка из историята на София с Тони Николов
415
"Бунга-бунга" вилата на Берлускони се продава – и е един от най-скъпите домове в света Trip
"Бунга-бунга" вилата на Берлускони се продава – и е един от най-скъпите домове в света
4394
С внимание към себе си: Как да си приготвим домашен зеленчуков бульон Вкусотии
С внимание към себе си: Как да си приготвим домашен зеленчуков бульон
381
Кои зодиакални знаци ще преживеят големи промени в кариерата си през есента? Zodiac
Кои зодиакални знаци ще преживеят големи промени в кариерата си през есента?
1061