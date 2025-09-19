България има трима премиери - един номинален, един, на когото много му се иска, и един, който е истинският премиер, заяви Ивайло Мирчев от ПП-ДБ

3223 Снимка: БТА

Ще изпратим въпроси към всички министри в кабинета "голямо Д" и очакваме отговор колко пъти им се обажда Пеевски, какво иска от тях и какво изпълняват те от това, за което им се обажда, каза в кулоарите на парламента съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев, защото обществото трябвало да е наясно.

По-рано днес Делян Пеевски заяви, че всеки ден разговаря с министрите и поставя темите, които му поставят хората в страната.

"Всеки ден поставям темите. Всеки ден разговарям с министрите. Всеки ден поставям темите, които ми поставят хората в страната", каза той. "Може да се каже, че "ДПС - Ново начало" е единствената партия, която всеки ден е при хората", изтъкна Пеевски пред журналисти в кулоарите на НС.

Мирчев постави въпроса по каква точно логика звъни Делян Пеевски на министрите и има изисквания към тях, предава БТА.

Във връзка с изказванията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски той посочи, че "тазсутрешната оперативка на тримата премиери очевидно не е минала по най-добрия начин".

По думите му България има трима премиери - един номинален, един, на когото много му се иска, и един, който е истинският премиер.

Другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов коментира, че вчера в пленарната зала е станало ясно, че от ИТН вече не зависи оставането на кабинета на власт и техните гласове нямат значение математически. Според него Пеевски не разрешава на партиите да си тръгнат и затова този кабинет стои.

