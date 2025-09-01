Първан Симеонов: Доверието към властовия модел е много изтъняло, но опозицията е несъбираема
Главният въпрос е ще бъдат ли президентските избори нещо като референдум за управляващите, прогнозира политологът
Президентът Радев
"Протести, вотове на недоверие, политически интриги. Отвъд вечното питане ще има ли избори, всичко ще бъде подчинено на главната тема в идната една година - президентските избори." - така вижда политическата картина на прага на новия политически сезон основателят на социологическа агенция "Мяра" Първан Симеонов в интервю по БНР.
Социологът предупреди, че доверието към сегашния властови модел е много изтъняло и на фона на растящите цени, може да пламне искра, която да подпали социалното напрежение.
"Не е изключено да се стигне и до социални напрежения, защото е много изтъняло общественото доверие към този властови модел, който не се е прелигитимирал и не се е очертала нова голяма алтернатива", изтъкна Първан Симеонов. "Може да се окаже, че в един момент изключително много дразни този модел, който е толкова изхабен, а сега белязан и от възхода на Пеевски", допуска политологът.
"Това с еврото вероятно ще бъде пакетирано с увеличение на цените. Събират се много елементи. Навсякъде около нас (в съседните държави - бел. ред.) имаше масови протести и голяма част от тези протести започнаха от някакъв ненадеен повод - трагичен инцидент. Това тягостно усещане може да доведе до внезапни пробиви. Събират се знаци, които подсказват, че властта не е по масовия вкус и някъде може да се появи искра.", не изключва Първан Симеонов.
Той отбеляза, че в същото"в България трайно се създава усещането, че няма с кого да се ротира властта".
Първан Симеонов посочи, че политическият процес ще се развива около две политически крила – едното около Пеевски и Борисов и другото – около Румен Радев.
"Главният въпрос е ще бъдат ли тези президентски избори нещо като референдум за властта и нейните действия.", коментира политологът.
И добави, че другият голям въпрос ще бъде "кой ще е кандидатът за президент на управляващия микс".
"Борисов вече отдавна се е определил, сега ще трябва сините, либералите да се определят. В ПП-ДБ се търси нюанс - за пакетиране на Борисов и Пеевски или за евентуална колаборация с Борисов. Те ще трябва да решат включително въпроса ще имат ли собствен кандидат на изборите. Техните гласове могат да се окажат много решаващи на балотажа, защото обикновено не стигат до балотажа - "по-нишови са, по-бутикови", гласи анализът на политолога.
Прогнозата на анализатора е, че "докато опозициите са несъбираеми, властта може да е стабилна".
"Ако загуби президентските избори обаче, тя ще получи ясен знак за обществената оценка", смята Симеонов. По думите му, ако всички протести се обединят, могат да разтресат нещата, но двете опозиции – произточната и прозападната, не могат да се обединят и това прави властта математически несваляема", анализира Симеонов.
Неговото заключение е, че протестите до този момент укрепват управлението.