Главният въпрос е ще бъдат ли президентските избори нещо като референдум за управляващите, прогнозира политологът

717 Снимка: БТА

"Протести, вотове на недоверие, политически интриги. Отвъд вечното питане ще има ли избори, всичко ще бъде подчинено на главната тема в идната една година - президентските избори." - така вижда политическата картина на прага на новия политически сезон основателят на социологическа агенция "Мяра" Първан Симеонов в интервю по БНР.

Социологът предупреди, че доверието към сегашния властови модел е много изтъняло и на фона на растящите цени, може да пламне искра, която да подпали социалното напрежение.

"Не е изключено да се стигне и до социални напрежения, защото е много изтъняло общественото доверие към този властови модел, който не се е прелигитимирал и не се е очертала нова голяма алтернатива", изтъкна Първан Симеонов. "Може да се окаже, че в един момент изключително много дразни този модел, който е толкова изхабен, а сега белязан и от възхода на Пеевски", допуска политологът.

"Това с еврото вероятно ще бъде пакетирано с увеличение на цените. Събират се много елементи. Навсякъде около нас (в съседните държави - бел. ред.) имаше масови протести и голяма част от тези протести започнаха от някакъв ненадеен повод - трагичен инцидент. Това тягостно усещане може да доведе до внезапни пробиви. Събират се знаци, които подсказват, че властта не е по масовия вкус и някъде може да се появи искра.", не изключва Първан Симеонов.

Той отбеляза, че в същото"в България трайно се създава усещането, че няма с кого да се ротира властта".

Първан Симеонов посочи, че политическият процес ще се развива около две политически крила – едното около Пеевски и Борисов и другото – около Румен Радев.

"Главният въпрос е ще бъдат ли тези президентски избори нещо като референдум за властта и нейните действия.", коментира политологът.

И добави, че другият голям въпрос ще бъде "кой ще е кандидатът за президент на управляващия микс".

"Борисов вече отдавна се е определил, сега ще трябва сините, либералите да се определят. В ПП-ДБ се търси нюанс - за пакетиране на Борисов и Пеевски или за евентуална колаборация с Борисов. Те ще трябва да решат включително въпроса ще имат ли собствен кандидат на изборите. Техните гласове могат да се окажат много решаващи на балотажа, защото обикновено не стигат до балотажа - "по-нишови са, по-бутикови", гласи анализът на политолога.

Прогнозата на анализатора е, че "докато опозициите са несъбираеми, властта може да е стабилна".

"Ако загуби президентските избори обаче, тя ще получи ясен знак за обществената оценка", смята Симеонов. По думите му, ако всички протести се обединят, могат да разтресат нещата, но двете опозиции – произточната и прозападната, не могат да се обединят и това прави властта математически несваляема", анализира Симеонов.

Неговото заключение е, че протестите до този момент укрепват управлението.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.