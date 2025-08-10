4724 Снимка: БТА

След като президентът Румен Радев днес заяви, че "правителството на Пеевски и Борисов се готви да разпродава 4400 държавни имота", обявявайки това за "най-големия грабеж от 90-те години насам", и че "неслучайно са прокарали промените в Закона за държавната собственост в навечерието на отпуските", от МС не се забавиха с отговора си на ветото на държавния глава. "Поради злонамереност и желание за поредна атака срещу коалиционното правителство, Министерският съвет реши да предложи на Народното събрание да одобри Програмата", обясниха от кабинета "Желязков" и публикуваха писмото, с което излагат мотивите си до председателя на НС.

Предложението приетата програма да се разгледа от Народното събрание цели постигане на политически консенсус за ефективно упражняване правото на собственост, се посочва в писмо до председателя на парламента Наталия Киселова, с което кабинетът "Желязков" предлага на Народното събрание да одобри Програмата за упражняване на правата върху имоти - държавна собственост и върху имоти - собственост на държавни публични предприятия.

Министерският съвет публикува на фейсбук страницата си пълния текст на писмото, посочвайки като мотив да бъдат избегнати всякакви бъдещи спекулации по темата.

"На вниманието на тези, които тепърва започват и онези които продължават политически да злоупотребяват с Програмата за упражняване на правата върху имоти - държавна собственост и върху имоти - собственост на държавни публични предприятия, Правителствената информационна служба припомня, че същата е приета на 8 май 2025 г. Основна задача на Програмата е да систематизира държавни имоти с отпаднала необходимост, при управлението на които се акумулират загуби, изразяваща се в ангажирането на средства за опазването и поддържането им, както и в липса на приходи. Поради злонамереност и желание за поредна атака срещу коалиционното правителство, Министерският съвет реши да предложи на Народното събрание да одобри Програмата", посочват от правителството.

В писмото си до Киселова от кабинета посочват също, че през последните десетилетия се наблюдава акумулиране на загуба при управлението на такива имоти, изразяваща се в ангажирането на средства за опазването и поддържането им, както и в липса на приходи. "За голяма част от имотите и правата върху тях липсват актове за собственост и актуални идентификационни данни", заявяват още от кабинета.

"С приетата програма правителството си поставя задача тези процеси да бъдат оптимизирани, в т.ч. чрез изясняване на фактическото положение, правен режим и статут на притежаваните от държавата недвижими имоти", се казва още в писмото.

Самата Програма няма самостоятелни управленски или разпоредителни последици и при всяка една от формите на управление се съобразява с действащите към момента закони, добавят още от МС.

"Извършваните и към момента действия по управление и разпореждане от оправомощени лица са в изпълнение на законите, а не по силата на Програмата и/или списък. Само и единствено законите създават правомощия, ред и правила. Различните политически интерпретации мотивират правителството да потърси санкция от НС, за да може да се намери необходимата обществена подкрепа, чрез гласовете на народните представители", се посочва още в публикувания текст на писмото.

Киселова: Изказването на президента е по-скоро политическо

Изказването на президента е по-скоро политическо, нищо не е продавано, става дума за обществено обсъждане. Това каза пред БТА председателят на Народното събрание Наталия Киселова.

Коментарът ѝ е по повод думите на президента Румен Радев: "Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата. Неслучайно прокараха промените в Закона за държавната собственост в навечерието на отпуските".

По думите на Киселова тъй като вече е направена заявка от страна на правителството, че ще бъде внесен проект, с който да се предложи имотите, които предстои да бъдат представени за продажба, да бъдат включени в списък, одобрен от Народното събрание, коментарът на президента е политически.

