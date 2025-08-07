Програмата включва 61 законопроекта, от които 6 нови. Акцентът ще е Бюджет 2026

2348 Снимка: БТА

Правителството е подготвило законодателен план за следващите шест месеца. Акцентът в него ще е Бюджет 2026. В кабинета "Желязков" ще има и нова длъжност - съветник по почтеността към премиера, съобщи bTV, позовавайки се на авансова информация от приетата вчера от МС законодателна програма за периода юли - декември 2025 г.

Планът ще бъде публикуван официално до края на седмицата.

Програмата включва 61 законопроекта, от които 6 нови.

Акцент в нея ще е бюджетът за 2026-та година. Посочената цел: "Финансово осигуряване изпълнението на целите на политиките и приоритетите на правителството за следващата година при спазване на фискалните правила и ограничения съгласно европейското и национално законодателство; Постигане на предсказуема средносрочна рамка, осигуряваща предвидима инвестиционна и стопанска среда, която да благоприятства генерирането на устойчив икономически растеж, както и по-ефективно разпределение и управление на ресурсите при изпълнение на поставените фискални цели".

В изпълнение Програмата за управление на Република България за периода 2025 - 2029 г. до декември МС ще създаде и приеме и Кодекс за поведение на лицата, заемащи публични длъжности в изпълнителна власт. Очаква се документът да съдържа ясни насоки относно конфликта на интереси, контактите с трети страни, подаръци и други облаги, допълнителни дейности, договори с държавни органи.

Ще има надзорен механизъм и санкции, които не са посочени в документа, с който телевизията разполага.

Ако идеята се одобри, премиерът ще има и съветник по почтеността като част от политическия си кабинет.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.