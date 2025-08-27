По думите на премиера Росен Желязков и външния министър Георг Георгиев всички са дипломати от кариерата

2396 Снимка: БТА

Премиерът Росен Желязков обяви, че днес с решение на Министерския съвет ще бъде направено предложението до президента за издаване на указите за назначаването на 19 посланици и един постоянен представител в ООН. Преди началото на днешното правителствено заседание той обясни, че това са кариерни дипломати и няма политически назначения. Припомни, че е обичайна практика те да се гласуват на закрито заседание.

Радвам се, че посланическите назначения намират своя път напред, с което правителството осигурява непрекъсваемостта в дипломатическата служба, каза министърът на външните работи Георг Георгиев.

По думите му още в началото на годината е трябвало да има съгласуване за тези назначения. Той каза, че правителството е спазило всички конституционни и законови разпоредби, а предложените 20 дипломати са висококвалифицирани кариерни дипломати.

"Смятам, че дипломатическата служба не бива да бъде заложник на вътрешнополитически опити за узурпиране на правомощия и на злоупотреба с процедури, защото това е нашето лице пред света и това е начинът, по който се представяме пред нашите партньори. Колкото по-солидни и консолидирани сме, толкова по-авторитетно сме възприемани от страна на партньорите", каза още Георг Георгиев.

По информация на "24 часа" в списъка с новите дипломати фигурира името на бившия външен министър Иван Кондов, който е предложен за посланик в Рим. Там преди това беше някогашният зам.-министър на външните работи Тодор Стоянов, който според новия посланически списък е определен за посланик в Мадрид. Действащият зам. външен министър Елена Шекерлетова ще бъде предложена за титуляр на посолството ни в Лисабон, а нейната колежка в министерството - зам.-министър Мария Ангелиева - за посланик в Братислава. За Белград трябва да замине Ангел Ангелов - опитен дипломат, чиято кариера е минала в работа на Балканите и по-специално в Сърбия и Република Северна Македония. Ангелов преди това бе наш посланик в Скопие. Зорница Апостолова - съветникът по външна политика на Румен Радев, е предложена за посланик във Финландия. Преди да отиде на работа в президентството, тя е била консул в Копенхаген, а преди това е имала дипломатически мандати в Анкара и Истанбул.

В началото на седмицата президентът Румен Радев отхвърли нападките, че саботира кабинета, защото не съгласува предложенията на управляващите за посланици и за шефове на служби. Той съобщи, че имената на новите посланици са били съгласувани в пакет миналата седмица.

"С компромиси от моя страна, защото аз продължавам да чакам техните предложения за ключови столици като Вашингтон - трябва да има име и искам да призова тази тенденция за временно управляващи посолствата да не се превръща в норма", каза Румен Радев.

България и САЩ са без посланици, след като титулярите на мисиите на двете страни бяха върнати - всеки по причини, свързани не с двустранните отношения, а с вътрешнополитическата обстановка у дома. След изтеглянето на посланик Кенет Мертен от София и връщането през април на Георги Панайотов от Вашингтон, ситуацията остава все така непроменена.

В крайна сметка държавният глава бил убеден от правителството да пусне ротацията на посланиците, а когато се намери подходяща кандидатура за САЩ, веднага да се задейства процедурата, тъй като и в Държавния департамент все още нямало окончателно решение кого да предложат за посолството си в София.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.