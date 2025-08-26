Те ще трябва да установят всички течове и кражби на вода

2141 Снимка: БТА

Екипи на ВиК операторите от цялата страна ще бъдат изпратени в Плевен, за да установят всички течове и кражби на вода, съобщи пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, уточнявайки, че днес издава заповед за това, предава БТА.

По думите му проблемът с кражбите е сериозен. Той цитира председателя на управителния съвет на ВиК холдинга, който е съобщил тази сутрин, че има 75 процента загуби по измервателни уреди. Затова служителите на ВиК Плевен ще бъдат подпомогнати от техни колеги от страната.

"За съжаление пропиляното политическо време се е отразило и на плевенчани. Виждате, че държавата е задвижила целия механизъм, в момента дори кметът на Плевен е в министерството, за да се уточни кои проекти ще отпаднат, кои ще бъдат вкарани в приложение 3 още първата седмица на работа на Народното събрание", каза Иванов.

Той допълни, че е разпоредил във всички квартали с нарушено водоподаване в града да бъдат разположени водоноски, независимо от това какъв процент са водозагубите и какъв е режимът.

"Имаше среща вчера с Басейнова дирекция, с всички институции. На ВиК са подадени нови точки, които са от компетентността на Басейнова дирекция, където имаме воден хоризонт и възможност за допълнително сондиране и стигане на водоносни пластове в т. нар. втори водоносен пласт, където е чистата вода. Така че в следващите дни започват и тези сондажи", информира още регионалният министър.

Според него най-важното е в най-кратки срокове да бъдат спрени загубите на вода в Плевен. "Ще бъдем изключително безкомпромисни, това се случва не само в Плевен, такива проверки са разпоредени в цялата страна. Само един фрапиращ случай ще ви кажа - при проверка в община Рила от 1300 включвания, 1200 са незаконни. Разбирате какъв е мащабът. Това е един изолиран случай. В момента вървят такива масови проверки в цялата страна. Искам да знаят българските граждани, че те са ощетявани от други такива, които се присъединяват незаконно към водоснабдителната мрежа. Ще бъде сложен край. Съветвам всеки един, който има информация за подобно нещо, да не чака да дойде служител на ВиК, а да отиде да подаде сигнал, защото в един момент това ще го остави без вода", призова министър Иванов.

Той добави, че за справяне с водната криза в Плевен няколко са вече предприетите мерки, като първата е установяване на авариите от ВиК оператора и отстраняването им със собствени средства. В средносрочен план е водният цикъл на Плевен, а дългосрочният е построяването на язовир "Черни Осъм", за който тази седмица ще бъде пусната процедурата за избор на изпълнител за проектиране и прединвестиционни проучвания.

Народният представител Валери Лачовски каза, че всички кметове на общини ще имат възможност да внесат приоритетни проекти в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, които ще бъдат извън обхвата на приложение 3, което ще даде възможност за бързо финансиране на проблемни региони.

Министър Иван Иванов инспектира строителството на участък 1 от автомагистрала "Хемус" между пътен възел "Боаза" и пътен възел "Дерманци", а преди това - и напредъка по път III-305, като съобщи, че до края на месеца път III-305 (Плевен - Гложене бел. ред.) ще бъде пуснат за движение.

Факт е, че имам известни забележки по отношение на изпълнението, които днес съм ги споделил с АПИ и с изпълнителя, посочи министърът. По думите му ангажиментът е те да бъдат наваксани, защото в противен случай ще бъдат наложени санкции. Иван Иванов обясни, че забележките му са основно за неспазени срокове.

"Четирите години безвремие доведоха до това - неспазване на срокове, забавяне на строителство, забавяне на инфраструктурни проекти, които в момента се изпълняват. Затова днес сме тук, за да видим, че всички тези дейности са възстановени", каза още министърът.

Иванов съобщи, че се извършват довършителни работи по участъка от "Хемус" - остават само маркировка и мантинели, които ще бъдат направени в най-кратки срокове.

"Днес имах възможността да обиколя целия участък, да видя всички критични точки, да бъдат взети окончателни решения как ще бъдат решени, така че в края на септември да имаме напълно функциониращ пътна връзка на Дерманци, отвеждане на движението в посока Плевен по път III-305. Това е поредното изпълнение на ангажимент, който този кабинет пое. Беше важно всички институции да се уверим, че всичко се изпълнява качествено, за да не говорят, че се правят некачествени изпълнения, това няма да бъде допуснато", коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Той припомни, че буквално след две седмици ще бъде пуснат последният участък от автомагистрала "Европа", като по този начин ще има една изцяло завършена магистрала. По думите му "Хемус" е пред завършване, предстои пускането на строителството на следващите лотове, за които са издадени и предстои да бъдат издадени разрешителни за строеж. Така че с пълна сила тези очаквани връзки в Северна България ще бъдат реализирани, посочи Иван Иванов.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.