Министерството на околната среда и водите (МОСВ) предприема мерки на национално и регионално ниво заради интензивните валежи, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Водокалипсис

Мерките са във връзка с издадено от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) предупреждение за днес от първа и втора степен (жълт и оранжев код) за очаквани значителни валежи от дъжд. Министър Манол Генов разпореди Басейнова дирекция да провери съгласувани ли са инвестиционните намерения в района на "Елените", отбелязаха от министерството.

Още вчера МОСВ са изпратили уведомления до всички министерства, областни управители и Националното сдружение на общините за очакваните валежи. До Министерството на вътрешните работи, областните управители и сдружението на общините е била изпратена допълнителна информация за рисковите участъци с намалена проводимост, установени при проверките на междуведомствените комисии, подчертават от ведомството.

В началото на февруари министърът на околната среда и водите представи на оперативно съвещание на Министерския съвет доклад за речните участъци с намалена проводимост за 2024 г. В него са представени всички участъци на територията на страната, чиято проводимост е нарушена. Препоръчано е осигуряване на проводимостта и своевременно почистване от дървета, храсти, строителни и битови отпадъци от страна на отговорните институции, а именно областни управители, кметове и "Напоителни системи" ЕАД. В доклада се съдържа и информация за терените с нарушена проводимост на територията на Царево, посочиха от МОСВ.

Оттам добавиха, че четирите басейнови дирекции на територията на страната са уведомени за готовност да предприемат мерки при необходимост в създалата се обстановка на обилни валежи. През първото полугодие на 2025 г. Басейновите дирекции са извършили 833 проверки на речни участъци и русла след язовирни стени.

Към 30 юни т.г. са установени 507 участъка с нарушена проводимост. В повечето случаи за възстановяване на нормалната проводимост на участъците е необходимо да се извърши почистване, за което не се прилага разрешителен режим по Закона за водите и не е необходима специализирана техника и много големи средства, добавя БТА.

Взривяване на устието на Велека се размина поради естествено отичане на водата
Към 3 октомври наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири показват, че язовирите за питейно-битово водоснабдяване са запълнени с 61,95% от общия им обем, като в 30 от тях се отчита повишение. Язовирите за напояване са запълнени с 27,42%, като нивата остават стабилни в пет от тях, а тези за енергетика достигат 63,87%. Над 90% са запълнени язовирите "Боровица", "Пчелина" и "Кричим". Язовир "Пчелина" прелива, но без опасност за населението и инфраструктурата. Свободните обеми са достатъчни да поемат очаквания воден приток, съобщават от министерството.

Оттам добавят, че в месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири през октомври са включени конкретни превантивни условия, които гарантират поддържане на проводимостта на речните легла след хидротехническите съоръжения. В графика са включени указания за незабавно уведомяване на МОСВ и Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" при изпускане на количества над 300 куб. м в секунда от язовир "Ивайловград", както и задължително използване на всички облекчителни съоръжения в страната.

Багерист е отнесен от прииждащата вода в "Елените" пред очите на спасители
Изпускането на води следва да се съобразява с проводимостта на речните легла. При необходимост се допуска включване и изключване на събирателни деривации и водохващания според изменението на хидрометеорологичните условия и постъпващия приток с цел безопасно провеждане на водните количества и защита от вредното въздействие на водите.

Един човек загина в курортно селище "Елените", провеждат се действия за изваждането на тялото му, по информация на заместник-министъра на вътрешните работи Тони Тодоров.

Няма опасност за нито един турист - чуждестранен или български, на територията на курортните селища по Черноморието, засегнати от природното бедствие, заяви на брифинг в Министерския съвет министърът на туризма Мирослав Боршош във връзка с кризисната ситуация по Черноморието.

Кметът на Свети Влас: Проверяваме за двама завлечени с кола в морето (видео)
Пътят от Свети Влас до ваканционно селище "Елените" е затворен за движение, съобщи за БТА кметът на Свети Влас Иван Николов. Във ваканционното селище има разрушена инфраструктура и преместваеми обекти. На място има екипи на противопожарната служба, Областната дирекция на МВР, водолазни екипи, екипи на Спешна помощ и други.

В района на "Елените" интензивният дъжд е предизвикал прииждане на дере Козлука, където няма река, а няколко сухи дерета, каза по-рано днес на брифинг в Министерския съвет Манол Генов.

