Провеждат се действия за изваждането на тялото на загиналия в курортното селище човек, заяви заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров

По разпореждане на премира Росен Желязков вътрешният министър Даниел Митов заминава спешно за Елените заради наводнението там, съобщава "24 часа", позовавайки се на свои източници.

На място Митов ще ръководи лично координацията между службите.

Отново по заповед на министър-председателят в спасителните операции ще бъдат включени армията и граничната полиция.

На този фон заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров потвърди на брифинг в Министерския съвет, че един човек е загинал в курортно селище Елените и се провеждат действия за изваждането на тялото му.

Тодоров допълни, че в 11:42 часа е била задействана системата BG-ALERT за курортното селище, тъй като се е очаквало слизане на вода в три-четири сухи дерета, което ще причини щети.

След като водата е навлязла на територията на курортен комплекс, състоящ се от четири сгради, служителите на пожарната са установили човек, но той най-вероятно се е удавил. Намирал се е в едно от подземните помещения на една от сградите, посочи зам.-министърът.

Наблюдават се и няколко автомобила, които са навлезли в морето, към тях е насочен дрон на "Гранична полиция", но не могат да се предприемат действия, тъй като вълнението на морето е 7-8 бала.

От 00:00 часа до момента в МВР са постъпили 180 сигнала, свързани с лошото време.

