На вторите етажи на хотелите все още има хора, които не искат да бъдат евакуирани

Багерист е отнесен от прииждащата вода във ваканционното селище "Елените" пред очите на спасителни екипи и журналисти, съобщи bTV.

Инцидентът е станал около 14.50 часа.

Мъжът е влязъл с тежката техника във водата в опит да окаже помощ на бедстващи хора, но багерът е бил понесен от течението. Багеристът се е опитал да плува, а спасителните екипи да достигнат до човека, но не са успели. Той се издирва.

Багеристът е на 62 години и е от село Тънково. Той е бил от първите служители, отговарящи за чистотата в "Елените", като е работел към общинската структура "Благоустройство и почистване".

"Водният стълб, който връхлетя пътя, бе над 2 метра и се стовари изневиделица, докато Цанко опитваше да разчисти пътя след първата ударна вълна на потопа, която бе довлякла корени и отчупени дървета. Опита да разчисти на ръце част от наносите, напускайки своята машина. Именно тогава се стовари огромният прилив. Цанко положи усилия да се хване за стеблото на голямо дърво, но силите му стигнаха за не повече от 5 минути", разказа кметът на Свети Влас Иван Николов, който лично познава работника, цитиран от "Флагман".

Междувременно на вторите етажи на хотелите в "Елените" все още има хора, но те отказват да бъдат евакуирани.

"Плажът е изцяло залят с боклуци. Има и коли в морето. Тук виждам от терасата микробус и кола. Плажът наполовина е намалял, пред хотела има пожарни коли, има обърнати коли и паднали дървета. Знам, че има и починали хора, докато са се опитвали да спасяват други хора. Изрязаха ни оградата, която е между двата комплекса, защото имаше хора, затиснати от коли, а положението леко се е смекчило, но пак започна тежък дъжд", разказа пред БНР Красимир Антонов.

Малко по-рано от областната администрация в Бургас съобщиха за първа жертва на потопа. Това е мъж, който се е намирал в подземен етаж на сграда в "Елените". Загиналият е служител във ваканционното селище и е бил на работното си място.

По разпореждане на премиера Росен Желязков, министърът на вътрешните работи Даниел Митов пътува за Южното Черноморие.

В община Несебър е обявено бедствено положение заради обилните валежи. Системата BG-ALERT беше задействана от областния управител на Бургас Владимир Крумов с призив към гражданите да не предприемат пътувания и по възможност да останат на високо място.

Заради усложнената обстановка днес е обявен за неучебен ден в общината. Преустановено е и движението на автобусите по градските линии, съобщиха от местната администрация.

Свикан е щабът за бедствени ситуации, който апелира гражданите да останат по домовете си и да излизат само при крайна необходимост.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов пък разпореди поредица от проверки във връзка с кризисните ситуации в някои райони на страната, предизвикани от обилните валежи.

Екипи на АПИ и ВиК ще огледат засегнатата публична инфраструктура, а представители на ДНСК - дали са спазени нормите на строителство в засегнатите райони. Крайният срок на проверките и предоставянето на информация е вторник, 7-ми октомври.

