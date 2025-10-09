Кметовете на ГЕРБ ще предоставят камиони, за да почистят столицата, заяви лидерът на партията

Ако има мафия, значи Васил Терзиев две години е плащал на мафията. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира в кулоарите на парламента кризата с отпадъците в София.

"Ако Терзиев беше сега на втория месец, този въпрос беше логичен. Две години си е плащал и сега изведнъж мафията му е виновна. Имаше, когато ми направиха кризата с боклука на мен, когато затвориха Суходол, когато се наложи да купувам фалиращи машини, когато разкарвах балите по цяла България, когато търсех всяка дупка, ако можем някъде да депонираме бали. Изведнъж идват героите от мафията да се обявяват - децата на Държавна сигурност да обявяват кой е мафия и мутри. Това няма да го позволя. Този, който плаща на мафията две години, значи е мафиот", коментира още Борисов.

Лидерът на ГЕРБ отбеляза, че той не е казал, че има мафия, а тези, които го твърдят, трябва да отговорят на въпроса, ако две години са плащали на мафията, защо са плащали.

"Искам да кажа, че нито съм виждал, нито знам Таки. Призовавам Терзиев да си стиснат ръцете с Жоро Георгиев. Навсякъде, където има нужда - да пратят затворници и доброволци. Кметовете на ГЕРБ ще предоставят камиони, за да почистят София", заяви бившият премиер.

По думите му не само прокуратурата, а всички трябва да се намесят в кризата с отпадъците.

"Да спрат да обясняват Мирчев и Божанов от сутрин до вечер кой какъв е. Защото аз не съм ходил да изнудвам министри като Божанов за обществени поръчки. И понеже аз си мълча, те вече ми се катерят по гърба. Няма да стане това", подчерта Борисов.

Попитан дали "Лукойл" е на пазара, лидерът на ГЕРБ коментира следното:

"Не знам дали "Лукойл" е на пазара, носят се само слухове. Този проектозакон е, ако решат собствениците на "Лукойл" да го продават, може ДАНС и МС да проверят купувача. Това е застраховка. Казвам, ако решат, никой не ги принуждава. Ни изживяхме времето, когато плащахме дизел и бензин по левче на литър, когато беше Асен Василев, когато мутрите от ПП-ДБ управляваха. Мафията. Защото от вчера по 10 пъти повтарят това, мафиотите, които раздадоха и направиха разбойническата приватизация, които презастроиха Черноморието, направиха концесиите на "Златни пясъци".

