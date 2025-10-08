В новия есенен политически сезон се наблюдават целенасочени въздействия върху политическата среда, които очевидно целят нестабилност. Това заяви в началото на днешното редовно правителствено заседание министър-председателят Росен Желязков.

Кабинетът "Желязков"

"Ако в политически и партиен аспект това може да се счита за оправдано, то с оглед интересите на обществото, запазването на стабилност и справянето с реалните проблеми е от изключителна важност," подчерта премиерът.

Той се обърна към министрите с призив да останат концентрирани върху работата си. "Не се поддавайте на колективни и личностни провокации. Вършете работата си професионално и отговорно. Правителството показва завиден дух и коалиционна култура, ясно изпълнява поставените в програмата задачи и цели. Показателни са реакциите, които вярно и навременно се адресират при всяка ситуация - било тя обществена или природна", каза премиерът.

Желязков отбеляза, че кабинетът вече е в своята политическа зрялост и "наследените проблеми не могат повече да служат за оправдание". Той подчерта, че вече ще очаква от членовете на кабинета не оправдания, а решения, правилна комуникация "за всичко, което вършите и висока степен на отговорност и отчетност". Това е важно, обясни Желязков, защото утре ще търсят по резултатите, по ефективните решения, а не по оправданията с миналото или с бившите.

"Това показва, че редовно правителство с ясен времеви мандат може правилно да адресира проблемите и решенията да не се отлагат. От министрите искам не оправдания, а решения, правилна комуникация, висока степен на отговорност и отчетност," заяви премиерът.

В началото на заседанието той изрази съболезнования към семейството на Стефан Иванов, служител на "Гранична полиция", загинал при наводнението в Елените, и отдаде признание на неговата жертвоготовност. "Пожелавам кураж на неговите колеги при справянето с предизвикателствата," каза още Желязков.

Министър-председателят подчерта, че правителството демонстрира завиден колективен дух и коалиционна култура, а ясното изпълнение на целите и задачите от програмата е доказателство за стабилността на управлението. "Това не са просто думи - всяка реакция на кабинета, било при обществено напрежение или природно бедствие, е навременна, точна и професионална," заяви той. След това Желязков се обърна към финансовия министър Теменужка Петкова с молба да представи данни за състоянието на финансите, защото "в рамките на бюджетната процедура чуваме и от опоненти и от загряващи край тъч линията опоненти, че хората били обеднявали".

Бюджетната рамка за 2025 г. показва реален ръст на доходите, социалните плащания и инвестициите, заяви Теменужка Петкова.

По думите ѝ, от началото на годината разходите за персонал са се увеличили с около 3,6 милиарда лева спрямо предходната, което представлява ръст от 18,2 процента. Най-съществено повишение се отчита в секторите образование, здравеопазване, отбрана и вътрешна сигурност, където общите средства са нараснали с над 2,6 милиарда лева. Особено значително е увеличението на средствата за полицията и службите за вътрешен ред, където бюджетът е по-висок с над 1 милиард лева спрямо миналата година.

В социалната сфера също се наблюдава сериозен ръст - социалните плащания и осигуровките са се увеличили с над 4 милиарда лева, а пенсиите бележат средно увеличение от 11 процента, което се равнява на допълнителни 2,4 милиарда лева в бюджета, отчете още Петкова. Наред с това, капиталовите разходи са се повишили с още около 2 милиарда лева, което според финансовия министър е показател за засилена инвестиционна активност и устойчиво икономическо развитие.

Желязков посочи, че тези резултати доказват последователна и отговорна финансова политика, насочена към подкрепа на ключовите обществени сектори и гарантиране на дългосрочна икономическа стабилност.

"Нашата сила е в стабилността и професионализма. Само така можем да гарантираме, че решенията се вземат отговорно и навреме - в интерес на гражданите," завърши премиерът.

