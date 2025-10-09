Не искаме подаяния, и най-малко - обещания, заяви кметът на София за кризата с боклука

"Всеки, поел подадена ръка от Борисов, е потънал в плаващи пясъци. Не искаме подаяния, и най-малко - обещания". Пост с тези думи се появи във фейсбук страницата на столичния кмет Васил Терзиев, докато в същото време той даваше съвместен брифинг с поканилия го в МС премиер Росен Желязков, представители на правителството и кметовете на двата засегнати от кризата с боклука района - "Люлин" и Красна поляна".

От вчера насам лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов двукратно предложи помощ на наследника си на кметския стол в София. Терзиев засега отказва, твърдейки, че СО се справя със ситуацията.

"Г-н Борисов ме кани в парламента - да "даде" пари на София за отпадъците. Предлага промяна в Закона за обществените поръчки, за да можем набързо да купим техника за 100 или 200 милиона лева. Благодаря за "подадената ръка". Всеки, поел подадена ръка от Борисов, е потънал в плаващи пясъци. Ние имаме нужда от стабилна основа", написа Терзиев.

Той добавя, че е получил покана и от премиера и че винаги е готов за диалог, когато той е в полза на града и основан на реални действия, а не на поредния популистки жест.

"София има нужда не от извънредни акции - това го могат и доброволците от кварталите, както се вижда. София има нужда от стабилна, предвидима и професионална държавна политика за управление на отпадъците", заяви още Васил Терзиев.

Кметът коментира, че битката на София с отпадъците днес е видима, но не е от вчера. "Проблемът е резултат от години нерешени зависимости, липса на контрол и разпадаща се държавна система за управление на отпадъците. Ако държавата иска да помогне, нека започне от това да изпълнява задълженията си и да не пречи".

Той изрежда какво е необходимо за целта:

Да се криминализира незаконното депониране - за да не се борят общините с планини от земни маси и строителни отпадъци, струпани където и както някой реши, включително в деретата на реките.

Да се въведе депозитна система - модерна, прозрачна и справедлива, за да повишим нивото на оползотворяване.

Да се либерализира системата за събиране на отпадъци от опаковки така, че общините да се организират и да получават събраните такси, вместо да бъдат заложници на няколко частни организации.

"Така половината от отпадъците, които днес заравяме в депата, могат да се превърнат в ресурс и да се върнат обратно в икономиката. Така и "замърсителят плаща" няма да ни плаши повече. От 20 години държавата търпи пълен провал в това - време е да си свърши работата", написа още Терзиев.

Според столичния кмет на местно ниво подкрепата минава през същото - системност и капацитет - и изрежда от какво има нужда градът:

Имаме нужда от конструктивно мнозинство в Столичния общински съвет, за да приемем решенията, които ще подобрят събирането и оползотворяването на едрогабаритните и строителните отпадъци.

Имаме нужда и от укрепване на капацитета на общинските дружества, които носят отговорност за чистотата - не с лозунги, а с техника, хора и ясни правила.

"И понеже Борисов ми предложи да ида с празен лист, чувствам се свободен да продължа списъка с още няколко важни теми, които чакат държавата да си свърши работата", написа още градоначалникът на София:

Министерството на транспорта и на финансите да осигурят справедливо финансиране на градския транспорт - държавата да споделя разхода на общините - наполовина, както е уредено в Регламент 1370 на ЕС. Вместо поредната еднократна акция, да заложим системна подкрепа за финансирането на транспорта - 15 млн. всяка година. Държавата да изплаща в срока дължимата субсидия за картите за градския транспорт за учащи, пенсионери и хора с увреждания. МВР да поеме охраната на метрото като стратегически обект от национална сигурност.

МРРБ да осигури навременни плащания по инвестиционните програми. От 156 одобрени проекта сме получили едва 236 хил. лв., а чакаме още 35 млн. Ако има истинска загриженост за София - нека бъдат направени разплащанията по ключови обекти като бул. "Стамболийски".

Да се създаде държавна програма за строителство на детски градини и училища с ежегодно финансиране, за да има място за всяко дете и капацитет за преминаване към едносменен режим на обучение.

И не на последно място - да се спре блокажът над работата на Общината дори за дребните промени в града. Да започнем поставянето на лампите в Южен парк или да засадим дърветата в Новата гора на София - малки дейности, за които вече месеци наред чакаме разрешение от РИОСВ.

"Помощта за София не се изразява в чек с пари. Тя означава уважение, предвидимост, нормалност. Не искаме подаяния, и най-малко - обещания. Искаме държавата просто да не ни пречи да вършим своята работа. София ще се справи - както винаги. Но не с акции и закани, а с план, професионализъм и упоритост", завърши изявлението си в социалната мрежа Васил Терзиев.

