Съставът на това престъпление е за защита на всяко физическо лице, дори и в междусъседските отношения, заяви депутатът Николета Кузманова

Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси подкрепи на първо гласуване промени в Наказателния кодекс, с които създава състав на престъпление, който криминализира разпространяването на носители, които съдържат информация за личния живот на човек без негово съгласие. Заседанието на комисията се проведе извънредно в почивката на пленарното заседание. "За" гласуваха 14 депутати, "против" - четири, а "въздържал се" - един.

Законопроектът е предложен от народни представители от "Има такъв народ", предава БТА.

"Който чрез печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин разпространява материален или друг носител, съдържащ информация за личния живот на другиго без негово съгласие, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от две хиляди лева до пет хиляди лева", е записано в предложението на ИТН.

Под информация за личния живот по смисъла се разбира данни за личните отношения, семейните отношения, интимните отношения или здравословното състояние на физическо лице, пише в законопроекта.

С промените се предлага и използването на специални разузнавателни средства. Предоставянето на възможността да се прилагат специални разузнавателни средства е породена от динамиката на развитие на комуникационните средства и информационни технологии и необходимостта от осигуряване на адекватни механизми за установяването и разследването на това престъпление, когато те са използвани за неговото извършване, посочват вносителите в мотивите.

На този фон Петър Кьосев от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) заяви, че предложените промени в Наказателния кодекс от "Има такъв народ" са противоконституционни.

Имам голямо опасение, че така предложеният текст и резултатът, който се цели, категорично не отговаря на изискванията за баланс на основните права на човека. За мен това е противоконстутицонно и лично бих се ангажирал с писането на мотивите и жалбата срещу този текст, каза депутатът.

Предложените от ИТН промени в Наказателния кодекс са сериозен удар по свободата на словото, каза Христо Расташки от МЕЧ по време на заседанието на правната комисия.

На пръв поглед законопроектът е противоконституционен, каза Расташки. Искате да забраните въобще в социалните мрежи да се говори за интимен, личен живот, семейно положение, за здравословно състояние, както и в печатните издания, заяви депутатът и добави, че не е ясно и как ще се иска съгласие.

Ще задръстим разследващите органи и ще се занимаваме само с такива дела, каза Бранимир Балачев от ГЕРБ-СДС.

Няма да подкрепя предложението по юридически съображения, каза Балачев. Според него и според действащото законодателство гражданите може да се защитят. Това, което предлагате, не е добро и не е в интерес на обществото, добави депутатът.

Колегите му от ГЕРБ-СДС в комисията подкрепиха предложението.

Правото на личен живот е изконно на всеки български гражданин, каза Цвета Рангелова от "Възраждане". Депутатът добави, че "Възраждане" ще подкрепи предлагания текст.

Идеята на промените в Наказателния кодекс не е да пази лицата, заемащи публични длъжности, а да пази личния живот на всеки човек, каза Николета Кузманова от "Има такъв народ".

Съставът на това престъпление е за защита на всяко физическо лице, дори и в междусъседските отношения, посочи Кузманова. Да не го мислим само през призмата на лицата, заемащи публични длъжности, апелира депутатът към колегите си.

На заседанието представител на Министерството на правосъдието заяви, че подкрепя законопроекта.

