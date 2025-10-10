Хората са свикнали с това, около празниците така или иначе работните дни са малко по-съкратени, заяви социалният министър

1090 Снимка: БТА

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов (БСП) се обяви срещу предложението на депутати от "Продължаваме Промяната - Демократична България" да отпаднат почивните понеделници, когато официални празници се падат през уикенда.

Хората са свикнали с това, че когато празниците се падат събота и неделя, първият работен ден е почивен, заяви Гуцанов пред журналисти. Много страни в Европа правят вече дори четиридневна работна седмица, изтъкна социалният министър. Около празниците така или иначе работните дни са малко по-съкратени, нека това да стане по този официален начин, призова той.

"Да не се правят на по-големи католици от папата", заяви той по адрес на ПП-ДБ, цитиран от БТА.

Гуцанов подкрепя предложението на финансовия министър Теменужка Петкова заради приемането на еврото 31 декември и 2 януари 2026 г. да бъдат обявени за почивни дни. Заплащането ще е по закон - 75% увеличение върху заплатата, обясни той. Няма да има ощетени хора, увери Гуцанов.

Относно предложението за гъвкаво работно време за родителите на ученици до 12-годишна възраст през лятната ваканция, Гуцанов каза, че Министерството на труда и социалната политика (МТСП) подкрепя идеята. От МТСП дадохме идея, която народните представители трябва да разгледат - да не е само за лятна ваканция, а въобще за училищните ваканции, посочи той. Министърът посочи, че знае, че подобна възможност ще бъде трудно приложима във всички сфери на работа.

По повод пенсионната система Борислав Гуцанов каза, че не подкрепя повишаването на възрастта за пенсиониране и на пенсионните вноски.

Социалният министър откри тази сутрин конференция на тема "Подобряване на сътрудничеството: развитие на трансгранични подходи за противодействие на трудовата експлоатация".

