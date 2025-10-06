Социалните партньори не постигнаха съгласие за гъвкаво работно време на родителите на ученици до 12 години през лятната ваканция

1279 Снимка: БТА

Социалните партньори не постигнаха съгласие за гъвкаво работно време на родителите на ученици до 12 години през лятната ваканция.

Днес Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обсъди предложения за промени в Кодекса на труда, с които и родителите на ученици от 8 до 12 години да имат право на гъвкаво работно време през лятната ваканция. Вносители са Деница Сачева и народни представители от ГЕРБ, БСП и "Има такъв народ".

Законопроектът е обсъден на заседание на комисията по трудово законодателство на 2 октомври, като не е постигнат консенсус, каза в началото на заседанието председателстващият НСТС вицепремиерът Томислав Дончев.

С нашето предложение за промяна хармонизираме текстовете на Кодекса на труда с текстовете в Закона за закрила на детето, в който е записано, че до 12-годишна възраст деца не могат да бъдат оставяни сами, заяви при представянето на предложението Сачева.

По думите ѝ целта е да се даде възможност на родителите и на работодателите да договарят възможности за гъвкаво работно време с оглед на лятната ваканция на учениците. Това е един изключително сериозен и наболял проблем, по който в току-що изминалата лятна ваканция всички ние, които сме членове на социалната комисия, получавахме много запитвания в тази посока. Министърът на образованието също е получавал многократно запитвания в посока на това да се организират и летни занимални за учениците, каза Деница Сачева.

Според нея предложеният законопроект и промени в Кодекса на труда не са универсално решение на проблема, но със сигурност са възможност, която би могла да бъде използвана. Сачева подчерта, че все повече и повече се засилва натискът от страна на работници и служители за съчетаване на професионалния и личния живот. От една страна говорим, че трябва да има повече деца в България и трябва да решаваме проблемите на демографската криза, от друга страна не предлагаме достатъчно решения, в които наистина работещите родители да могат да съчетават ангажиментите си в работа с тези по отглеждане на деца, заяви Сачева.

Тя допълни, че се променят и семейните модели в България, като повечето хора, които работят, вследствие на вътрешна миграция, живеят в населени места, в които няма възможност да бъдат подпомагани от своите по-възрастни роднини.

Сачева обясни, че фокусът е върху лятната ваканция, защото тя е с най-дълъг период от време, в който наистина трябва да се търсят алтернативни форми за грижи за децата.

Още в средата на август Сачева обяви намерението да предложи текстове, с които и родителите на ученици до 12 години да имат право на гъвкаво работно време за определен период. Сега такова право имат само тези с деца до 8 години. Проектът дава възможност родителите да предложат писмено на работодателя да поискат по време на лятната ученическа ваканция да преминат към работа от разстояние или промяна в продължителността и разпределението на работното си време.

Днешното заседание на НСТС не даде зелена светлина и на постановлението на Министерския съвет за определяне размера на минималната работна заплата за страната от 1 януари 2026 г. Предложението е догодина минималната заплата да бъде 1213 лева (620,20 евро).

