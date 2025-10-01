Кабинетът "Желязков"

Възрастта за пенсиониране не трябва да се увеличава и Министерството на труда и социалната политика няма да предложи повишаване. Това каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по време на блицконтрола в ресорната парламентарна комисия.

По думите му не трябва да се предприема промяна до 2037 г., когато е предвидено възрастта за пенсиониране да достигне 65 г. 

В България средната продължителност на живота е една от най-ниските – около 70 г. за мъжете, около 72 г. за жените, отбеляза като един от аргументите да е против министърът. 

Гуцанов е категорично несъгласен и да се пипат в посока повишаване осигурителните вноски

Гуцанов: Парите за ръста на пенсиите вероятно ще дойдат от инфраструктурни проекти
"Относно дали да бъдат повишавани вноските, в момента считаме, че на този етап те не трябва да бъдат увеличавани – нито за първи стълб, нито за втория", коментира Гуцанов.

Според него обаче може да обсъжда евентуална промяна на тавана за максималния осигурителен доход.

"Считаме, че могат да се обмислят определени виждания, като увеличение на размера на максимално осигурителния доход, който в момента е 4130 лв.", заяви министърът, цитиран от БТА.

"Дали ще бъде на ниво 4430 лв. за 2026 г., или малко повече, нека Министерството на финансите да предложи, когато направи разчетите, каза той. Заедно с това - или да отпадне, или да бъде увеличена максималната пенсия", добави още Гуцанов.

Социалният министър коментира, че добавките към пенсиите, въведени заради епидемията от коронавирус, трябва да отпаднат за бъдещите пенсионери, когато влезе Пътната карта в действие. "Завареното положение остава такова, каквото е - да не бъдат намалени", подчерта той.

Според министъра борбата със сивата икономика е възможност за увеличение с постъпления пенсионната система и данъчна система.

