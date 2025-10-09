5 почивни дни по Нова година заради еврото
Предложението е внесено от финансовия министър Теменужка Петкова с мотив по-плавно преминаване към единната европейска валута
31 декември (сряда) и 2 януари (петък) да бъдат обявени за неприсъствени дни за по-плавно въвеждане на еврото, предлага министърът на финансите Теменужка Петкова в проект за решение на Министерски съвет, публикуван в Портала за обществени консултации. 1 януари също е почивен и ако предложението бъде прието, заедно със събота и неделя (3 и 4 януари) ще се съберат общо 5 поредни почивни дни в начало на 2026 г.
Кабинетът "Желязков"
"Необходимо е с цел да бъде осигурено достатъчно време за техническата пренастройка и обновяване на системите и за адаптирането на финансовия и нефинансов сектори. Това ще позволи минимизиране на оперативните рискове и ще гарантира гладкото и безпроблемно протичане на процеса по преминаването към еврото", мотивира се Петкова.
Според нея това ще е ключово за гарантирането на успешния завършек на процеса по практическа подготовка за въвеждане на еврото.
Да започнем годината с дълъг уикенд според министърката ще помогне и "да се отбележи значимостта на събитието за страната".
Вчера от ПП-ДБ внесоха законопроект, предлагащ отпадане на почивните понеделници. Според депутатите от групата няма никаква логика тогава, когато 3 март или 6 май се пада събота, понеделникът да се почива.
По данни на работодателски организации нетният негативен ефект върху бюджета на държавата от един почивен понеделник е в размер на 250 милиона лева.
България трайно има под 250 работни дни в годината, за разлика от средните европейски нива, където те са 253.