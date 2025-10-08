5448 Снимка: Булфото

Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски нарече поръчкова и лъжлива статията в американския в. "Уолстрийт джърнъл", която разказа как лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е разговарял с Доналд Тръмп-младши в София за продажба на дял от "Турски (Балкански) поток" и за облекчаване на санкциите по закона "Магнитски".

"Питайте тези, които са поръчали тази статия. След малко да дойдат ПП-ДБ и кореспондентите на разни медии. Питайте тях за тези лъжи", заяви Пеевски, на който е санкциониран по "Магнитски".

Борисов коментира в понеделник публикацията, като потвърди, че е лобирал за санкционирани по "Магнитски", но само за представителите на ГЕРБ, които бяха арестувани по време на премиерския мандат на Кирил Петков: "Аз съм говорил за моите хора и никой не може да ми забрани. За тези, които бяха санкционирани по най-незаконния начин. Имам предвид и незаконния им арест в България", заяви Борисов и уточни, че е разказвал за случилото се, но без да плаща за лобизъм: "Няма нито една стотинка платена. Нула."

Лидерът на ГЕРБ заяви, че открито промотира "Балкански поток" пред всички, защото е успешен проект, построен с разрешението на бащата на събеседника му: "Аз го промотирам на всички. Защо да не го промотирам? Баща му ми разреши да го направя и не позволи, президентът Доналд Тръмп, България да бъде заобиколена. Аз му казах: "Ето това сме направили, вече работи, вече дава по 900 милиона на година печалба."

Борисов категорично отрече да е предлагал рафинерията "Лукойл" на Доналд Тръмп-младши: "Как ще предлагам "Лукойл"? Единственият, който е идвал при мен да говори за "Лукойл", са Кирил Петков, Николай Денков и тази компания. Бяха ангажирали един бивш офицер от централа на посолство да купуват "Лукойл". Аз им казах: "Вие в какво качество ще го купите? Как ще го купите? То си е руска собственост, има си собственици. Дали продават или не, както виждате, до ден-днешен не са го продали".

На въпрос дали Борислав Сарафов законно е изпълняващ функциите главен прокурор, Пеевски отговори, че "това го решава ВСС и Прокурорската колегия, не го решаваме ние тук".

"За "Магазин за хората" всички неща от парламента са направени. Очаквам действия от министър Тахов", заяви още на краткия си брифинг днес лидерът на ДПС-НН.

