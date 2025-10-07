1019 Снимка: БТА

Кметът на София Васил Терзиев нарече кризата с боклука в два столични района "сблъсък на два свята" и се зарече да не позволи "хората, които десетилетия тъпчат града и държавата, да успеят да извият ръцете на софиянци и сега".

"Това не е криза с боклука. Това е сблъсък на два свята - на стария, в който малцина с прякори и влияние диктуват правилата, и на новия, в който хората искат прозрачност, ред и справедливост. Можех да оставя нещата да се случват, както са се случвали досега - най-лесно е "то така си беше", написа той във Фейсбук.

Терзиев добавя, че е избрал да не позволи "хората, които десетилетия тъпчат града и държавата, да успеят да извият ръцете на софиянци и сега. Не защото съм герой, а защото всеки от нас трябва да намери куража да каже "стига", заяви кметът.

Той написа още, че е обнадежден, защото виждал как градът се събужда, както и мобилизацията - "в екипа, сред доброволците, сред гражданите, които чистят, помагат, споделят, настояват. Видях го по време на дирижираната от същите сценаристи "криза" с транспорта". По думите му хората виждат, чуват и разбират какво се случва.

"Видях квартали, в които хората сами организираха почистване, докато чакаме фирмите, които се опитват да изнудят и подчинят града. Хора, които вчера не си говореха, днес чистеха рамо до рамо. Това е София, в която вярвам. София на събудените, на активните и можещите", написа Васил Терзиев.

По думите му противникът не е толкова силен, колкото изглежда. "Не е по-умен, по-силен или по-добър от нас. Той просто разчита на едно - да сме разединени, уплашени и обезверени. Да вярваме, че няма смисъл. Но когато ние се събудим, когато говорим и действаме заедно, той губи силата си мигновено. Те се хранят от една власт, която се ражда от нашето мълчание", добавя столичният кмет.

"Всеки от нас може да бъде герой в тази ситуация, а не зрител. Изберете да бъдете такива. Истинската сила е у вас. Противникът има пари и влияние, но ние имаме едно, което те никога няма да имат - общност, достойнство и вяра", завършва изявлението си Терзиев и призовава гражданите на столицата да следват инструкциите.

ПП ще сезира всички институции, които имат отношение към сметопочистването на София

"Продължаваме промяната" ще сезира всички институции, които имат отношение по темата за сметопочистването на София, гласи съобщение на пресцентъра на партията. Всички тези институции да си свършат работата съвестно, вместо да саботират правото на софиянци на чист и подреден град, призовават от политическата сила. И заявяват пълна подкрепа за кмета Васил Терзиев и неговия екип в битката му за по-чиста столица, по правилата, "без данък корупция от джоба на гражданите".

"София няма да бъде град на мафията", декларират от ПП. И добавят, че решение за боклука на столицата и в полза на хората ще има.

"Управляващите и мафията се сляха в едно срещу гражданите на София. Пред очите ни се разиграва рекет, престъпен саботаж и бездействие на институциите - Борисов и Пеевски активираха голямото мръсно изнудване с боклука в столицата, само защото кметът Васил Терзиев отказа да се снима под герба. Отказа да влезе в схемата с ограбване на столичани в полза на касичките на мафията. Отказа да вдигне двойно таксата смет, както направиха кметовете на ГЕРБ-Ново начало в Бургас и Пловдив", се посочва в позицията.

"Същата мафия отстрани силово конкуренцията за обществените поръчки с отнети лицензи, запалени камиони и подплашени шефове на сметопочистващи дружества. А сега засипва с невиждани количества боклук районите "Люлин" и "Красно село", защото ня#КОЙ ги е обещал на Таки на тройни цени и е мобилизирал районните им кметове да се включат в саботажа срещу Столичната община", пишат от "Продължаваме промяната".

Борис Бонев: София няма да се огъне пред рекета на фирмите за почистване, решението е изграждане на общински капацитет за извозването на боклука

"Независимо от политическите различия, това е битка, която трябва да водим заедно", заяви лидерът на Спаси София Борис Бонев по време на брифинг, посветен на кризата с почистването в районите Красно село и Люлин. Той подчерта, че още от създаването си преди повече от десет години Спаси София последователно защитава позицията, че единственият начин столицата да не бъде заложник на частни фирми, които източват бюджета, е да изгради собствен капацитет в ключови дейности като чистотата, написа БТА.

Бонев припомни, че партията му още в началото на мандата е настоявала пред кмета Васил Терзиев за необходимостта от изграждане на общински капацитет. По думите му, тогава са били договорени две основни стъпки - отпускане на средства за техника на общинското дружество "Софекострой" и промяна в органиграмата на Столичния инспекторат и Завода за третиране на отпадъци (СПТО), за да се осигури повече персонал. "За съжаление повече от година кметът не внася структурата, а нас ни помолиха да чакаме нея преди да внесем доклада за техниката за "Софекострой". Но вече няма време - всеки препълнен контейнер в Красно село и Люлин е доказателство за най-лошия навик на всяко управление - да отлага решения", подчерта Бонев.

Той съобщи, че Спаси София е внесла доклад за отпускане на заем от 3 млн. лева за общинското дружество "Софекострой", като средствата ще се използват единствено за закупуване на техника и кофи за отпадъци. В отговор на журналистически въпрос Бонев коментира, че "Софекострой" от 2019 г. изпраща по няколко писма годишно до администрацията с искане за средства за техника и модернизация.

След като призивът на Спаси София от петък Комисията за защита на конкуренцията да се самосезира не е подействал, днес партията обяви, че е внесла официален сигнал с искане за незабавна проверка на търговете за почистване. "Наблюдаваме тревожни индикации за нагласени поръчки - фирми, отстранени в една зона, са допуснати в друга; участници задават почти идентични въпроси; а цените им са подозрително близки една до друга. Всичко това подсказва предварителна договорка и разпределяне на пазара", коментира Бонев. Той добави, че по-малката конкуренция води до по-високи цени, а София не трябва да се огъва под подобен рекет.

"Очакваме всички общински съветници, независимо от политическите си различия, да подкрепят доклада за увеличаване на капацитета на "Софекострой"", настоя Бонев и призова кмета Терзиев още днес да внесе органиграмата на общината, за да могат двата доклада да се разгледат още този четвъртък на заседанието на общинския съвет.

"Общинският съвет трябва да покаже, че е част от решението, а не от проблема", допълни той. Бонев коментира и публикации, според които "Софекострой" бил отказал да помогне в кризата. "Това е невярно - още на 3 октомври дружеството е изпратило официален отговор, че е готово да помогне и да действа, въпреки кратките срокове и липсата на информация", поясни той. По думите му, общинското дружество в случая е действало в подкрепа на кмета, а не срещу него.

Бонев благодари и на районните кметове на "Люлин" и "Красно село", които, въпреки че почистването не е в преките им правомощия, вече дни наред са на терен.

"Би било крайно безотговорно, някой да не подкрепи усилията за изграждане на общински капацитет", заяви Бонев и допълни, че това е първата стъпка към трайно решаване на проблема със зависимостта от частните фирми. "Докато почистването е в частни ръце, градът ще бъде изложен на постоянен рекет и натиск за по-високи цени. В почти всички европейски градове с високо качество на живот почистването е общинско - и това трябва да бъде и нашият път", подчерта той.

Едва 15% от боклука в район "Красно село" е бил извозен в понеделник, твърди районният кмет

Кметът на столичния район "Красно село" Цвета Николаева заяви, че ситуацията със сметоизвозването е кризисна. По време на комисията по Екология в Столичния общински съвет, тя съобщи, че през вчерашния ден едва 15% от боклука в района е извозен. Имало е проблем в района на болница "Пирогов".

Николаева поиска спешна дезинфекция, особено в района на училищата и детските градини, където кофите за боклук преливат и има отпадъци по тротоарите, съобщи БНР.

""Пирогов" се обслужва само вътре - битовият отпадък и медицинският, но отстрани, на улицата "Лайош Кошут", има 42 контейнера по продължението на цялата болница. Вчера до 11:00 часа не бяха обслужвани. Имаме кризисни ситуации в две от яслите. Лично съм пратила нашето БКС ръчно да извозва боклука. Това значи с ръце, с ръкавици, там и каквото имаме като материал от кофата да се вади боклукът, да се натоварва на камион и респективно този камион да се разтоварва. За целия ден момчетата работиха 12 часа. Ние успяхме да разтоварим 8 контейнера. Това да стигнем до пълна катастрофа няма да отнеме много време. Аз не знам как с този вече генериран отпадък първо като се извози как ще се почистят местата, на които са хвърлени боклуци, там трябва да се направи измиване и дезинфекция".

