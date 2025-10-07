426 Снимка: "Булфото"

Кризата с боклука в двата столични района "Красно село" и "Люлин" доведе до нов залп от критики и обвинения на ПП-ДБ към управляващите за "мръсно изнудване" и "сливане с мафията". МВР бе на "мерника" на опозицията, която обвини ведомството, че бави разследването на четирите подпалени камиона на най-голямата турска фирма за сметосъбиране "Норм Санаи" в края на юли на паркинг на Околовръстното шосе в София. След този инцидент фирмата се отказала от участие в търга за почистване на двата столични района. От МВР нарекоха "политически спекулации" отправените обвинения.

ПП-ДБ: Управляващите и мафията се сляха в едно

Общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев написа във фейсбук преди дни, че същата фирма се е отказала да подаде оферта за чистене на "Люлин" и "Красно село" след палежа. Така единствен участник за тази подзона останал консорциум от фирми, свързани с Таки, които са предложили 349 лв. на тон, за да изхвърля сивите контейнери, при прогнозна цена около 200 лв. на тон. Преди това турската фирма подала оферта за почистване на "Илинден", "Надежда" и "Сердика" с цена 179 лв. на тон - почти два пъти по-малко от офертата на Таки.

"Да, България" излезе с позиция по случая днес, като заяви, че настоява министърът на вътрешните работи незабавно да изиска от наблюдаващия прокурор да предостави информация пред медиите за хода на разследването на палежите на камиони, собственост на турска фирма, кандидатствала по поръчката за боклука на София.

"Управляващите и мафията се сляха в едно срещу гражданите на София. Пред очите ни се разиграва рекет, престъпен саботаж и бездействие на институциите - Борисов и Пеевски активираха голямото мръсно изнудване с боклука в столицата, само защото кметът Васил Терзиев отказа да се снима под герба. Отказа да влезе в схемата с ограбване на столичани в полза на касичките на мафията. Отказа да вдигне двойно таксата смет, както направиха кметовете на ГЕРБ-Ново начало в Бургас и Пловдив", пишат от "Продължаваме промяваната" в позиция по казуса с боклука в София

"Същата мафия отстрани силово конкуренцията за обществените поръчки с отнети лицензи, запалени камиони и подплашени шефове на сметопочистващи дружества. А сега засипва с невиждани количества боклук районите "Люлин" и "Красно село", защото ня#КОЙ ги е обещал на Таки на тройни цени и е мобилизирал районните им кметове да се включат в саботажа срещу Столичната община", пишат от "Продължаваме промяната".

МВР категорично отхвърля политическите спекулации за запалените камиони в София

Пресцентърът на вътрешното министерство отговори на отправените критики и обвинения във връзка със случая със запалените четири боклукчийски камиона на турската фирма в София.

Във връзка с опитите за политически спекулации, направени тази сутрин от страна на общински съветник от София, пресцентърът на МВР уточнява: Категорично не отговарят на истината твърденията, че МВР или СДВР укрива или не работи по случай "със запалени камиони в София в края на юли", пише в позицията на пресцентъра на МВР.

В нея се посочва, че на 29 юли около 03.10 часа в столичното Осмо РУ е получен сигнал за горящи камиони на ул. Околовръстен път. Изпратени са екипи на полицията, както и на СДПБЗН, потушен е огънят, от който са засегнати 4 товарни автомобила за събиране на отпадъци с турски регистрационни номера. Камионите са били на паркинг, стопанисван от фирма, помещаваща се на адреса. Изгорели са кабините и гумите на автомобилите. На паркинга през нощта е имало жива охрана, но служителят не е чул, когато са запалени камионите.

Извършен е оглед в присъствието на експерт при СДПБЗН. Своевременно е образувано досъдебно производство по описа на Осмо РУ по чл. 330, ал. 1 от НК. Иззети са веществени доказателства.

Според събраната първоначална информация, по данни на собственика на фирмата, чиито са камионите, той лично е познавал собствениците на паркинга, като и друг път е паркирал автомобили там. Не е съобщил за конфликти или неуредени финансови отношения.

Установени са камери за видеонаблюдение, записите са прегледани. Разпитани са свидетели. Работата по установяване на извършителите на деянието продължава.

В информационния бюлетин на МВР се публикува информация за по-характерни разкрити или извършени през денонощието престъпления на територията на цялата страна, с акцент върху случаите с жертви или пострадали. При образувано досъдебно производство не се съобщават подробности по хода на разследването, а информация се огласява съгласувано с компетентната прокуратура.

Пресцентърът на МВР призовава да не се спекулира с работата на полицейските служители за обслужването на политически тези и цели, за да не се възпрепятстват действията по текущи разследвания.

Гражданите, които разполагат с информация или данни, свързани с разследването, могат да го подпомогнат, като ги предоставят в СДВР или прокуратурата, допълват от МВР.

"Софекострой" все пак може да поеме чистенето в "Люлин" и "Красно село"

Междувременно увеличават се купчините отпадъци в столичните райони "Люлин" и "Красно село., но има светлина в тунела. Общинската фирма "Софекострой" все пак може да поеме чистенето на районите "Люлин" и "Красно село", при това дългосрочно. Отпадъците сега се събират с общински средства - основно камиони и хора от Столичното предприятие за третиране на отпадъците, което иначе оперира завода за боклука на София. Не става въпрос толкова за кризисното вдигане на боклука от двата района, а за обслужването им в дългосрочен план. Това може да стане през пряко възлагане от страна на общината. Максималният ѝ срок по закон би бил 30 месеца. В момента "Софекострой" чисти "Красна поляна".

За да се стигне до това "Софекострой" да поеме за по-дълъг срок и близките "Люлин" и "Красно село", трябва да се изпълнят поне две условия. Първо местната власт да прекрати обявения през юни търг за чистенето на София в частта за районите "Люлин" и "Красно село". Тя трябваше да бъде спечелена от консорциум около фирмата "Транс 2025", свързвана с Христофорос Аманатидис-Таки, но общината реши да не сключва договор с победителя, тъй като предложената от него цена е с над 3 пъти по-висока от прогнозната от местната власт.

И второ, Столичният общински съвет да одобри отпускането на средства за купуването на техника за "Софекострой". За това има внесен доклад от "Спаси София". Той предвижда от общинския бюджет на фирмата да бъде отпуснат заем от 3 млн. лева за още техника (може и да не е нова, а втора ръка).

И по двете условия може да има решение до края на седмицата, стана ясно във вторник по време на обсъждане на кризата с боклука на заседание на общинската комисия по екология.

А дотогава общината ще разчита на капацитета на Столичното предприятие за третиране на отпадъците, чийто екипи сега чистят "Люлин" и "Красно село", както и на техника от - Ботевград, Елин Пелин и Панагюрище.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.