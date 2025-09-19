Никой няма право да говори - "Аз съм гарант", "От мен зависи", заяви лидерът на ГЕРБ, но председателят на ДПС-НН беше категоричен, че кабинетът оцелява благодарение на самия него

6586 Снимки в колаж: БТА

Лидерите на ГЕРБ и на ДПС-НН Бойко Борисов и Делян Пеевски задочно си размениха критики в кулоарите на парламента. Борисов отбеляза, че самонадеяността на Пеевски започва да пречи и че няма право да говори, че е "гарант" и от него зависи. Председателят на "ДПС-Ново начало" пък му отвърна, че трябва да нареди на премиера Росен Желязков да приключи темата с водната криза. По думите на Пеевски благодарение на него самия правителството оцелява.

Когато самонадеяността стане такава, че почва да пречи на всички, всички изпадаме в ситуацията да излезем и да говорим - "аз ще правя еди-какво си", "без мене не може" - не сме си самодостатъчни, така е конструирана в момента цялата политическа система в България, и Радев не си е самодостатъчен, заяви каза в кулоарите на парламента Борисов в отговор на въпрос дали ще позволи на лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски да прави държава с главно "Д".

Борисов добави, че никой няма право да говори - "Аз съм гарант", "От мен зависи", защото "всеки от нас може да го каже", и поясни, че това е критика към Делян Пеевски.

Без ГЕРБ не може да има правителство сега, стоим в това правителство, защото нищо по-добро от това не мога да измисля, заяви Бойко Борисов, цитиран от БТА.

Лидерът на ГЕРБ посочи, че това правителство е на България, много трудно сглобено, след осем избора. "То не е на ГЕРБ, не е на Пеевски, не е на ИТН и не е на БСП", каза той.

По думите му "всеки може да има самочувствие, но когато започне това самочувствие да става така, че да усещаш, че нещо зависи единствено и само от теб, и да го продадеш по този начин на обществото, това е тежък негатив, това е може би ранният Борисов".

Лидерът на ГЕРБ добави, че преди 2004 г.-2005 г. неговото самочувствие е било на самодостатъчност, но човек трябва да може да отправя и критики, и самокритики.

По отношение на предложението за законодателни промени изборът на председателите на службите за сигурност да се прави от парламента, а не от държавния глава, Борисов коментира, че президентът Румен Радев с месеци "се гаври с правителството". Ако бях премиер, щях да отида се разбера, но не съм и не мога да отговарям от името на Желязков, заяви лидерът на ГЕРБ. Когато няма титуляри в службите или са еднолично назначени само от един човек, ние предлагаме каквото и да има, да се изговори тук, в парламента, да бъде публично и прозрачно, каза Бойко Борисов.

Той коментира и темата за водната криза и посочи, че трябва да се направят довеждащи водопроводи, а другата седмица се пуска язовир край Панагюрище. "Трябва да се строят язовири, да се подмени водопроводната и друга мрежа, трябва приоритизиране и доколкото виждам правителството, слагат вицепремиер в лицето на Зафиров да отговаря за тази криза", добави той.

Според лидера на ГЕРБ в рамките на няколко месеца, ако се работи по начина, по който е работено в Перник - язовир, пречиствателна станция, нова мрежа - нещата за догодина ще са доста по-добре.

На този фон пред журналисти в кулоарите Пеевски отново повтори, че "гарант за хората, че това правителство ще работи, ще бъда аз".

"Виждате как оцелява това правителство - оцелява благодарение на мен, заради хората, не заради нещо друго", заяви още той. И подчерта също, че никой не е по-готов за избори от него, но избори няма да има.

В отговор на критиката на Бойко Борисов Пеевски каза, че има дълг към хората да свърши работа и ще я свърши. Най-важното е днес Борисов да нареди на премиера, който е от ГЕРБ, да се приключи темата с водата, допълни лидерът на ДПС-НН. Очаквам да се отчетат какво правят и да си изпълняват задачите, защото хората нямат вода, каза Пеевски.

На въпрос "Какъв е планът Ви за "държавата с главно Д", Пеевски отговори "ще го видите на практика, то се случва вече".

"Всеки ден поставям темите. Всеки ден разговарям с министрите. Всеки ден поставям темите, които ми поставят хората в страната", допълни той. Може да се каже, че "ДПС - Ново начало" е единствената партия, която всеки ден е при хората, допълни той. Пеевски посочи още, че очаква същото и от другите.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.