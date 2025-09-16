Декларацията му идва в деня преди дебатите по петия вот на недоверие на кабинета "Желязков"

505 Снимка: Bulphoto

Ден преди обсъждането на петия вот на недоверие на кабинета "Желязков", лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски заяви в декларация, че "правителството и институциите могат и трябва да разчитат на нашата подкрепа, докато работят в полза на държавата и хората".

Управляващите формации ГЕРБ-СДС, БСП-Обединена левица и "Има такъв народ" имат общо 112 депутати, а ДПС-Ново начало - 29. За да бъде свалено правителството, трябва за вота на недоверие да гласуват повече от половината от всички 240 народни представители.

Пеевски обвинява опозицията в "разрушително поведение": "След като близо 5 години те имаха шанса да управляват и се докажат пред хората, но се провалиха - те няма никога повече да успеят с лъжите и манипулациите си. Те са неспособни на парламентарен дебат или на достойна политическа битка. Те не правят нищо друго и затова са абсолютно безполезни за хората".

Лидерът на ДПС-Ново начало се заканва да продължи да разобличава "фалшиви спасители": "Радев и неговите авери да не забравят, че лицемерието и лъжите се наказват тежко от хората, чието доверие търгува за личната си изгода и чиито надежди яздят безскрупулно!"

