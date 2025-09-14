Ивайло Мирчев опонира на премиера, че вотът на недоверие е незаконен
Такъв не е имало досега и няма повторение на мотивите, каза съпредседателят на "Да, България"
Парламентът
Съпредседателят на "Да, България" отрече твърдението на премиера Росен Желязков, че вотът на недоверие за сигурност и вътрешен ред, който внесоха ПП-ДБ заедно с МЕЧ и АПС, повтаря предишни, поради което е незаконен.
Вот на недоверие по внесените теми не е имало, освен това няма повторение в самите мотиви, каза съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев в предаването "Неделя 150" на БНР Мирчев.
ПП-ДБ внесоха вота в петък в деловодството на парламента, а се очаква той да бъде дебатиран в сряда и гласуван - евентуално в четвъртък следобед.
Премиерът Росен Желязков коментира вчера в Кюстендил, че внесеният вот на недоверие към кабинета повтаря в голяма степен вече случили се вотове. Той попита ще бъде ли допуснато разглеждането в противоречие с Конституцията на въпроси, които вече са разгледани.
Според Ивайло Мирчев премиерът Росен Желязков се опитва да омаловажи мотивите за внесения вот на недоверие и с упрека си, че в него са посочени случаи в досъдебна или съдебна фаза, цитира го БТА.
По думите му, публичната фаза на тези случаи е ключова при изключително ниското доверие в институциите, включително в МВР. Затова в много такива случаи, като инцидента в Русе, без гражданска активност и публикуване на видеозаписи истината и справедливостта никога няма да бъдат постигнати, отбеляза Мирчев.
В отговор на премиера той уточни и че мотивите за вота не са преписани, а са цитирани заключения от доклада на Европейската комисия за върховенството на правото у нас, които не се отнасят само за предходната 2024 г., а и за настоящата 2025, като в мотивите се посочва, че управляващите не правят нищо по тези препоръки.
Преди ден Росен Желязков заяви, че вотът е "алманах на съдебната система с преписани мотиви".
Мирчев е категоричен, че Желязков е формалният премиер, а зад него е Бойко Борисов, "на когато му се иска да е премиер, но истинският премиер, който има контрол над другите двама, е Делян Пеевски".
Според съпредседателя на "Да, България" обаче предсрочни парламентарни избори няма да има, но не защото мотивите за вота на недоверие са слаби.