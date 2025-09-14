Такъв не е имало досега и няма повторение на мотивите, каза съпредседателят на "Да, България"

651 Снимка: БТА

Съпредседателят на "Да, България" отрече твърдението на премиера Росен Желязков, че вотът на недоверие за сигурност и вътрешен ред, който внесоха ПП-ДБ заедно с МЕЧ и АПС, повтаря предишни, поради което е незаконен.

Вот на недоверие по внесените теми не е имало, освен това няма повторение в самите мотиви, каза съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев в предаването "Неделя 150" на БНР Мирчев.

ПП-ДБ внесоха вота в петък в деловодството на парламента, а се очаква той да бъде дебатиран в сряда и гласуван - евентуално в четвъртък следобед.

Премиерът Росен Желязков коментира вчера в Кюстендил, че внесеният вот на недоверие към кабинета повтаря в голяма степен вече случили се вотове. Той попита ще бъде ли допуснато разглеждането в противоречие с Конституцията на въпроси, които вече са разгледани.

Според Ивайло Мирчев премиерът Росен Желязков се опитва да омаловажи мотивите за внесения вот на недоверие и с упрека си, че в него са посочени случаи в досъдебна или съдебна фаза, цитира го БТА.

По думите му, публичната фаза на тези случаи е ключова при изключително ниското доверие в институциите, включително в МВР. Затова в много такива случаи, като инцидента в Русе, без гражданска активност и публикуване на видеозаписи истината и справедливостта никога няма да бъдат постигнати, отбеляза Мирчев.

В отговор на премиера той уточни и че мотивите за вота не са преписани, а са цитирани заключения от доклада на Европейската комисия за върховенството на правото у нас, които не се отнасят само за предходната 2024 г., а и за настоящата 2025, като в мотивите се посочва, че управляващите не правят нищо по тези препоръки.

Преди ден Росен Желязков заяви, че вотът е "алманах на съдебната система с преписани мотиви".

Мирчев е категоричен, че Желязков е формалният премиер, а зад него е Бойко Борисов, "на когато му се иска да е премиер, но истинският премиер, който има контрол над другите двама, е Делян Пеевски".

Според съпредседателя на "Да, България" обаче предсрочни парламентарни избори няма да има, но не защото мотивите за вота на недоверие са слаби.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.