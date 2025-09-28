8886 Снимка: БТА

Общото събрание на "Продължаваме промяната" избра Асен Василев за председател на партията.

Василев е избран единодушно с 289 гласа. Той беше единствен кандидат за лидерския пост.

Делегатите определиха и ново ръководство, след като днес се проведе гласуването за лидерския пост.

Той благодари за доверието.

"Искам страшно много да ви благодаря. Както ви обещах, ще се борим докрай. Сега е моментът да изберем и останалите хора, които ще помагат в тази битка. Защото ако има едно нещо, което съм научил в този живот, е, че сам човек не може да стигне далече. Трябва да е отбор", заяви Василев.

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев представи новия Изпълнителен съвет на партията, избран на Общото събрание на формацията. Той каза, че Изпълнителният съвет е почти изцяло обновен. От общо 13 члена има трима члена от предишния Изпълнителен съвет и 10 нови попълнения. За мен е изключителна чест да работя с тези хора, защото те дават душа и сърце за България, каза на брифинг Василев.

В новоизбрания Изпълнителен съвет влизат бившият премиер Николай Денков, арестуваният кмет на Варна Благомир Коцев и кметът на Благоевград Методи Байкушев. В състава му са още Васил Пандов, Михал Камбарев, Стою Стоев, Ивайло Шотев, Богдан Богданов, Венко Сабрутев, Вяра Тодева, Тони Стойчева и Татяна Султанова.

Снимка: БТА

Кирил Петков ще бъде в Националния съвет на "Продължаваме промяна", в момента тече избора на този партиен орган, каза Асен Василев в отговор на въпрос. Той посочи, че Лена Бориславова също е кандидат за член Националния съвет на партията и предположи, че също ще бъде избрана.

Освен Лена Бориславова, от Изпълнителният съвет отпадат евродепутатите Христо Петров и Никола Минчев, както и кметът на Пазарджик Петър Куленски.

По-късно стана ясно, че Кирил Петков е избран с най-много гласове в 80-членния Национален съвет - 253.

Асен Василев каза, че не е имало друг кандидат за председателското място освен него. Той съобщи, че в Устава на партията е прието, че ще има заместник-председател на партията, излъчен от членовете на Изпълнителния съвет, и утвърден от Национален съвет по предложение на председателя. Василев посочи, че се създава независим орган в партията - Етична комисия, която може да разследва сигнали и да предприема съответните действия.

Снимка: БТА

В Етичната комисия влизат Андрей Цеков, Христо Едрев, Жана Токова, Светла Симидчиева, Красимира Меличкова, Христо Даскалов, Мирослав Мавров, Дончо Бораджиев и Ива Руйчева. Те самите трябва да изберат председател. Етичната комисия ще разглежда сигнали за корупция или отклонение от етичното поведение.

До членовете на новоизбрания Изпълнителен съвет на "Продължаваме промяната" имаше запазено място за арестувания кмет на Варна и надпис "Тук трябваше да седи Благо Коцев". Асен Василев коментира, че прокуратурата нищо не е открила и държи абсолютно без причина и Благо Коцев, и другите политически затворници. И това не го казваме само ние, това вече го казва и Европа, до такава степен, че в момента се спират парите на българските данъкоплатци. Парите от Европа се спират, защото българското правителство си позволява да държи политически затворници, каза лидерът на "Продължаваме промяната".

В отговор на въпрос за вота на недоверие към Министерския съвет, който от "Възраждане" искат да внесат, но не им достигат подписи, Асен Василев каза, че "Продължаваме промяната" ще подкрепят в пленарната зала вота на недоверие, свързан с безводието. В Национален съвет имаме решение за подкрепа в пленарна зала, сега ще имаме нов Национален съвет, който ще бъде избран днес, той ще се събере и ще реши дали бихме дали и подписи за внасянето му, допълни Василев.

Вчера приехме и платформата на "Продължаваме промяната", която ни дава възможност да се фокусираме в пет основни области - конкурентен бизнес, млади семейства и доходи, образование и здравеопазване, и, не на последно място - справедливост и свобода, каза Василев. По думите му това е посоката, която трябва да зададем, когато България вече е в Шенген и в еврозоната от 1 януари 2026 г.

"Продължаваме промяната" задава ясен курс към сърцето на Европа за една свободна, богата, просперираща България, където сме горди с миналото си, щастливи в настоящето и спокойни за бъдещето, заяви Асен Василев.

Общото събрание на ПП започна вчера. То бе свикано след кризата в партията, настъпила през юни след скандалите в Столичната община, след които последва и арест на заместник-кмета Никола Барбутов.

Тогава оставка подаде другият съпредседател на ПП Кирил Петков, поемайки отговорност за кадровите решения при избора на кандидати за кметове на столичните райони. Петков се оттегли и като депутат. Вчера на форума той обяви, че гласува пълно доверие на Асен Василев.

Така Асен Василев остана единствен председател, което днес стана факт официално.

Последва и арестът на варненския кмет Благомир Коцев, който помогна за консолидацията на партията.

Очаквайте подробности.

