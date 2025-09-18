Бившият зам.-кмет на София Барбутов остава в ареста, бизнесменът Рафаилов излиза под гаранция
Съдът прие, че двамата няма да се укрият, но за единия има опасност да извърши ново престъпление предвид заеманата доскоро длъжност
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста по обвинения за нагласяване на обществени поръчки, а бизнесменът Петър Рафаилов, сочен за помагач в изготвянето на документите излиза под гаранция.
Това реше Софийският апелативен съд, потвърждавайки частично решението на по-долната инстанция, предаде БНТ.
Съдът прие, че прокуратурата не е бездействала, докато обвиняемите са задържани. Това се виждало от броя указания, дадени от наблюдаващия прокурор към Комисията за противодействие на корупцията. Магистратите приеха, че от съдържанието на показанията на множеството разпитани в разследването свидетели може да се направи обосновано предположение, че обвиняемите са извършили престъпленията, за които са обвинени.
Съдът приема, че не е налице опасност от укриване на обвиняемите, но по отношение на Барбутов е налице завишена опасност от извършване на престъпление с оглед заеманата от него доскоро позиция.
Затова съдиите потвърдиха задържане под стража за Барбутов и пуснаха под гаранция от 10 000 лв. Рафаилов.
Двамата са обвиняеми за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи. Те бяха задържани, след като кметовете на столичните райони "Люлин" и "Младост" обявиха публично, че има нередности в Столичната община. По случая са обвиняеми още двама души - Соня Клисурска и Росица Пандова, на които прокуратурата наложи мерки "парична гаранция".