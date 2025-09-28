Евродепутатът Радан Кънев е предупредил групата на Европейската народна партия (ЕНП) в Брюксел, че в България протича процес на овладяване на институциите. Това съобщи самият той в публикация в своя официален Фейсбук профил. Според него зад процеса стоят "нелегитимни икономически и политически кръгове, които могат да бъдат проследени от бившите служби на комунистическата Държавна сигурност и престъпните групировки от 90-те години".

Кънев написа, че в центъра на този процес е "най-голямата партия в страната - ГЕРБ". Той уточнява, че макар ЕНП по правило да защитава своите представители, в случая не става дума за "партиен сблъсък, а за нелегитимно превземане на властта в България".

В публикацията си евродепутатът очертава и ключови рискове, за които е информирал своите европейски колеги. Той посочва "пълномащабно използване на държавните институции и на апарата за сигурност за нелегитимни политически и икономически цели", както и "овладяване на политическите партии, включително и на ГЕРБ".

Внимание е обърнато и на Делян Пеевски. Според Кънев "политико-бизнес-медийната мрежа, свързана с него, многократно е подкрепяла кремълски наративи и е лобирала за проекти на "Газпром".

Той прави и паралели с външни модели на управление, като твърди, че "публичните послания на ДС-Ново Начало" са близки до тези на унгарския премиер Виктор Орбан. Според него обаче моделът на завземане на институциите и политическата система напомня този на Иванишвили в Грузия, "което прави съмненията за руска намеса още по-основателни".

В заключение Радан Кънев подчертава, че липсата на адекватен отговор от страна на Брюксел "не само подкопава доверието на проевропейските граждани в ЕС, но и срива, може би непоправимо, авторитета на ЕНП и особено на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен".

 
