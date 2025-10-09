Това, което виждаме да се случва тази сутрин с действието на прокуратурата в Софийска община, е абсолютен скандал, заяви лидерът на ПП

В момента виждаме, че дуото по художествена гимнастика е минало към съчетанието с бухалки. Така лидерът на ПП Асен Василев коментира в кулоарите на парламента новината, че Софийската градска прокуратура е привикала на разпит зам.-кмета на Столична община Надежда Бобчева и директора на завода за боклук Николай Савов.

"Това, което виждаме да се случва тази сутрин с действието на прокуратурата в Софийска община, е абсолютен скандал. Вместо да се помогне на София да се справи с проблема, това, което виждаме, е, че ѝ се пречи всячески", заяви Василев.

По думите му и гражданите на столицата, и кметовете, които са били помолени, вече помагат.

"Тази криза ще бъде преодоляна и мръсното изнудване на софиянци ще спре. Ще се справим и с изнудвачите", категоричен беше Василев.

Попитан защо според него прокуратурата е привикала на разпит зам.-кмета на Столична община Надежда Бобчева и директора на завода за боклук Николай Савов, лидерът на ПП отговори така:

"Е, как защо, нали господин Борисов вчера каза, че ще помага, и днес прокуратурата започна да помага, като вика хората, които организират чистенето, да им губи времето. В момента виждаме, че дуото по художествена гимнастика е минало към съчетанието с бухалки".

Малко по-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви в кулоарите на НС, че ако има мафия с боклука на София, значи Васил Терзиев две години е плащал на мафията.

"Ако Терзиев беше сега на втория месец, този въпрос беше логичен. Две години си е плащал и сега изведнъж мафията му е виновна. Имаше, когато ми направиха кризата с боклука на мен, когато затвориха Суходол, когато се наложи да купувам фалиращи машини, когато разкарвах балите по цяла България, когато търсех всяка дупка, ако можем някъде да депонираме бали. Изведнъж идват героите от мафията да се обявяват - децата на Държавна сигурност да обявяват кой е мафия и мутри. Това няма да го позволя. Този, който плаща на мафията две години, значи е мафиот", коментира още Борисов.

