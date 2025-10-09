До няколко месеца ще бъдат изградени 35 електрозарядни станции в железопътните гари на областните градове, каза пред журналисти в Министерския съвет вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, цитиран от БТА.

Кабинетът "Желязков"

Това става възможно след днешното подписване на Меморандум за сътрудничество и взаимодействие между Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ), "Електроенергиен системен оператор" ЕАД (ЕСО ЕАД) и "ЕСО Чардж" ЕАД.

Станциите ще осигурят свободно движение на пътници в цялата страна и преход към чист транспорт с по-ниски емисии, към който България се стреми, посочи още той и добави, че предстои изграждането на зарядни станции на всички 249 железопътни гари в страната. До станциите ще има неограничен достъп за частни пътнически и товарни превозни средства, допълни министърът.

По думите му подписаният меморандум не е просто политически документ, а конкретен ангажимент с много скоро видими резултати. Избрахме железопътните гари - там, където се срещат автомобилният и железопътният транспорт, каза още Караджов. Проектът ще използва съществуващата електромрежа, като зарядните станции ще дават най-ниска цена на потребителите за зареждане на електромобили.

Предвижда се изграждането на електрозарядни станции и на автомагистрала "Струма", каза още министър Гроздан Караджов. Това няма да е единственият ни съвместен проект, вече има още два, които се подготвят и скоро, когато сме готови с документите и проектите, ще бъдат обявени, посочи министър Караджов. По думите му обединяването на усилията в областта на транспорта и енергетиката дава много по-голям ефект, отколкото всяка от тях самостоятелно би постигнала. Подписването на меморандум е пример как едно партньорство между енергийния и транспортния сектор може да даде реални резултати, поставяме началото на стратегическо партньорство, а железопътната инфраструктура се превръща в бъдещ фундамент на електрическа стабилност, заяви Караджов.

Мощността на зарядните станции ще бъде голяма - 600 киловата, което ще дава възможност за бързо зареждане и напускане на станцията, за да може следващият водач да зареди превозното си средство, каза министърът на енергетиката Жечо Станков. Станциите ще могат да зареждат и големи автобуси.

За пореден път държавата показва, че министерствата може да дадат добавена стойност, когато се обединят, каза още той. Ще има възможност с НКЖИ да дадем допълнителен принос за развитието на електромобилността в страната. През първата година в проекта ще бъдат инвестирани 10 млн. лв. от "ЕСО Чардж" ЕАД, допълни министър Станков.

