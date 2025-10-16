Най-мащабното командно-щабно учение на Сухопътните войски за годината - "Балкан 25" завърши днес, съобщиха от Министерство на отбраната.

Участие взеха 18 формирования с над 1600 военнослужещи и 470 единици техника от 15 места в страната.

По време на учението бе развърната командната структура на формированията, като управлението му се извърши в полеви условия и на над 100 км от пунктовете за постоянна дислокация.

Формированията се придвижиха на разстояния от 100 до 300 километра, развърнаха се и извършиха маскировка в условия на силно ограничено ресурсно осигуряване и максимално отдалечение.

В продължение на осем дни се поддържаше непрекъсната 24-часова комуникация, синхронизация и координация по командната верига в единна оперативна обстановка.

