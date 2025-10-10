Тренировките ще се проведат без атомни бомби от военни бази в Белгия, Великобритания и Дания, както и над Северно море

2051 Снимка: Shutterstock

НАТО започва в понеделник годишните си ядрени учения, в които ще участват около 2000 войници и 71 самолета от 14 държави, но без атомни бомби, съобщи днес алиансът, цитиран от Франс прес.

"Трябва да направим това, защото ни помага да гарантираме, че нашето ядрено възпиране остава възможно най-надеждно, сигурно, безопасно и ефективно", заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте от военновъздушната база "Волкел" в Нидерландия, избрана тази година за домакин на учението.

"Искам да подчертая, че учението е рутинно. То не е насочено срещу никоя страна и не е свързано с никакви реални събития", поясни Джим Стоукс, отговарящ за ядрената политика на НАТО.

Освен от военновъздушната база "Волкел", учението, което ще продължи около две седмици, ще се проведе от военни бази в Белгия, Великобритания и Дания, както и над Северно море.

То ще се състои тази година след няколко нахлувания на руски дронове във въздушното пространство на НАТО и прелитането на мистериозни дронове над Копенхаген миналия месец.

"Тези по-чести нахлувания са очевидно нещо, което следим отблизо", заяви американският полковник Даниъл Бънч, който ръководи ядрените операции на НАТО.

"Дроновете не са нова заплаха за нас. Дроновете са нещо, което познаваме", допълни той.

NATO’s annual nuclear deterrence exercise – STEADFAST NOON – will start on 13 October.



The exercise is an important demonstration of the Alliance’s nuclear deterrent, and sends a clear message to any adversary that NATO can and will protect and defend all Allies pic.twitter.com/Tbv91mLHfm — NATO (@NATO) October 10, 2025

НАТО набляга на обстоятелството, че учението е "рутинна и повтаряща се тренировъчна дейност", а не отговор на руската агресия в Украйна. Въпреки това организацията има за цел да изпрати директен сигнал на Кремъл, че НАТО е готова да се защити с ядрени оръжия, ако се наложи.

"Ядреното възпиране е крайъгълният камък на съюзническата сигурност", категоричен бе генералният секретар на НАТО Марк Рюте. "Steadfast Noon е важен тест за ядреното възпиране на Алианса и изпраща ясно послание към всеки противник, че НАТО ще защитава и отбранява всички съюзници", отбеляза той.

"Следим внимателно ядрената реторика на Русия", подчерта Джим Стоукс.

Миналия месец Русия Русия демонстрира конвенционална и ядрена мощ на руско-беларуското учение "Запад 2025", с които повишава напрежението с НАТО.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.