НАТО започва в понеделник годишните си ядрени учения, в които ще участват около 2000 войници и 71 самолета от 14 държави, но без атомни бомби, съобщи днес алиансът, цитиран от Франс прес.

Русия - Украйна

"Трябва да направим това, защото ни помага да гарантираме, че нашето ядрено възпиране остава възможно най-надеждно, сигурно, безопасно и ефективно", заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте от военновъздушната база "Волкел" в Нидерландия, избрана тази година за домакин на учението.

"Искам да подчертая, че учението е рутинно. То не е насочено срещу никоя страна и не е свързано с никакви реални събития", поясни Джим Стоукс, отговарящ за ядрената политика на НАТО.

Освен от военновъздушната база "Волкел", учението, което ще продължи около две седмици, ще се проведе от военни бази в Белгия, Великобритания и Дания, както и над Северно море.

То ще се състои тази година след няколко нахлувания на руски дронове във въздушното пространство на НАТО и прелитането на мистериозни дронове над Копенхаген миналия месец.

"Тези по-чести нахлувания са очевидно нещо, което следим отблизо", заяви американският полковник Даниъл Бънч, който ръководи ядрените операции на НАТО.

"Дроновете не са нова заплаха за нас. Дроновете са нещо, което познаваме", допълни той.

НАТО набляга на обстоятелството, че учението е "рутинна и повтаряща се тренировъчна дейност", а не отговор на руската агресия в Украйна. Въпреки това организацията има за цел да изпрати директен сигнал на Кремъл, че НАТО е готова да се защити с ядрени оръжия, ако се наложи.

Тръмп: Може би трябва да изхвърлим Испания от НАТО
Виж още Тръмп: Може би трябва да изхвърлим Испания от НАТО

"Ядреното възпиране е крайъгълният камък на съюзническата сигурност", категоричен бе генералният секретар на НАТО Марк Рюте. "Steadfast Noon е важен тест за ядреното възпиране на Алианса и изпраща ясно послание към всеки противник, че НАТО ще защитава и отбранява всички съюзници", отбеляза той.

"Следим внимателно ядрената реторика на Русия", подчерта Джим Стоукс.

Мария Захарова: ЕС и НАТО готвят серия от провокации срещу Москва
Виж още Мария Захарова: ЕС и НАТО готвят серия от провокации срещу Москва

Миналия месец Русия Русия демонстрира конвенционална и ядрена мощ на руско-беларуското учение "Запад 2025", с които повишава напрежението с НАТО.

ИЗБРАНО
Хари и Меган отново заедно на червения килим в Ню Йорк (снимки) Лайф
Хари и Меган отново заедно на червения килим в Ню Йорк (снимки)
8005
След драма и напрежение - феноменалният Насар отново е на световния връх! Корнер
След драма и напрежение - феноменалният Насар отново е на световния връх!
20892
Влиза в сила регламентът за незабавните плащания в евро Бизнес
Влиза в сила регламентът за незабавните плащания в евро
7857
Ревю: Ето как Huawei FreeBuds 7i вдигат летвата в достъпния клас IT
Ревю: Ето как Huawei FreeBuds 7i вдигат летвата в достъпния клас
7324
Той напуска съпругата си заради мъж и се връща при нея заради рак Impressio
Той напуска съпругата си заради мъж и се връща при нея заради рак
13838
Малката пекарна, която победи алгоритъма: Мини канелени рулца, макси опашки URBN
Малката пекарна, която победи алгоритъма: Мини канелени рулца, макси опашки
3503
Колизеят в Рим отваря за първи път секретния коридор на император Комод (снимки/видео) Trip
Колизеят в Рим отваря за първи път секретния коридор на император Комод (снимки/видео)
9627
Крем супа с печен чесън, картофи и пармезан Вкусотии
Крем супа с печен чесън, картофи и пармезан
630
Кои най-добри приятели са и най-токсични? Zodiac
Кои най-добри приятели са и най-токсични?
568
Повече слънце и малко по-високи температури в следващите дни Времето
Повече слънце и малко по-високи температури в следващите дни
1061