Изтребителите F-16 ще се включат в охраната на въздушното ни пространство, когато пилотите са готови и получим всичко по договора от 2019 г., каза в интервю за БТА командирът на Военновъздушните сили (ВВС) генерал-майор Николай Русев по повод 16 октомври - Празник на авиацията и ВВС.

Нова бойна техника

По думите му включването на изтребителите F-16 в охраната на въздушното пространство не зависи изцяло от българската държава.

"Това ще се случи, когато получим всичко необходимо по договора, подписан през 2019 г., и когато пилотите ни са готови да поемат дежурството. Докато не получим всичко необходимо, няма как да гарантирам кога ще започне носенето на дежурство със самолетите F-16", заяви командирът на ВВС.

Досега България получи четири самолета F-16 Block 70 - два двуместни и два едноместни.

"Очаквам в най-скоро време да бъдат доставени още два, а до края на годината да станат общо осем, така че това, което трябва да се достави като самолети по първия договор, да бъде изпълнено до края на годината", каза командирът на ВВС.

По думите на ген. Русев България има шест пилоти, които са обучени да летят на F-16, но за нашия вариант на F-16 те са само двама. Необходими са учебно-бойни самолети, за да могат и останалите четирима, които са в България, да се приучат на този модел.

В САЩ са летели на по-стар вариант на F-16 и затова в България трябва да се направят по няколко полета на нашия F-16 Block 70, след което вече могат да летят и на бойния самолет самостоятелно, обясни командирът на Военновъздушните сили.

Той добави, че от четирите самолета, които вече са в България, само един е приет.

"Последните два, които дойдоха, са в процес на приемане, който е сравнително дълъг. По време на този процес, освен техническото приемане, трябва да се изпълни и летателно приемане, тоест поне по един полет на самолет да бъде изпълнен. Това е в процес на изпълнение", каза генерал-майор Русев.

До края на 2025 г. в изпълнение на Международния договор BU-D-SAB трябва да получим общо осем изтребителя. След изпълнението и на втория договор българските ВВС ще разполагат с една ескадрила от 16 самолета. Освен самолетите, продължават доставките на резервни части и консумативи по договора. 

Първият изтребител F-16 Block 70 кацна в България на 2 април. Вторият пристигна на 8-и юни.

В края на септември министърът на отбраната Атанас Запрянов в отговор на въпрос на народния представител от "Възраждане" Цончо Ганев посочи, че на двуместен самолет F-16D Block 70 е констатиран теч на гориво от един от вътрешните отсеци за разполагане на горивните резервоари, а представител на "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin) ще пристигне за отстраняване на неизправността. 

