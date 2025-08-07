Производството на първите бойни бронирани машини "Страйкър" за българските Сухопътни войски вече е започнало и се изпълнява съгласно графиците. Това заяви в интервю за вестник "Българска армия" началникът на щаба на Сухопътните войски бригаден генерал Стоян Шопов. 

По думите му транспортирането на машините до ТЕРЕМ за окончателно сглобяване се очаква в края на годината.

"След окончателното им асемблиране в ТЕРЕМ и преминаване на редица тестови изпитвания, първите системи въоръжение и техника могат да бъдат приети на въоръжение и въведени в експлоатация в 61-ва механизирана бригада", заяви началникът на щаба на Сухопътните войски.

Бойната машина "Страйкър" става ловец на дронове
Страната ни ще има 183 машини "Страйкър" и 15 спомагателни машини по договор, сключен през 2023 година със САЩ. Той е на стойност около 2,5 милиарда лева. Парите ще се плащат на вноски. Първата беше платена преди точно година по договор за боеприпаси. 

Ген. Шопов допълни, че в най-големия вид въоръжени сили се запазване тенденцията на увеличаване на броя на кандидатите за войнишки длъжности. В конкурса от месец юни желаещите да постъпят в строя са били почти два пъти повече от обявените места.

Дори в определени гарнизони като Ямбол и Хасково достигнаха и над 3-4 кандидати за място, заяви бригаден генерал Шопов. 

