Относно обсъжданата европейска стена срещу дронове министърът посочи, че все още концепцията не е изяснена

140

Имаме намерение и водим преговори да поискаме усилване на охраната на въздушното пространство на България със средства на съюзниците, съобщи министърът на отбраната Атанас Запрянов по време на изслушването си в ресорната парламентарната комисия.

Предприели сме действия за усилване на наблюдението на въздушното ни пространство в североизточно направление, каза министър Запрянов в средата на септември, след като дрон наруши въздушното пространство на Румъния по време на руска атака срещу Украйна, а преди това Полша съобщи, че е вдигнала бойни самолети във въздуха за "превантивна" операция заради опасност от удари с дронове в близки украински райони.

Относно обсъжданата европейска стена срещу дронове министърът посочи, че все още концепцията не е изяснена. Сега не мога да кажа с какво ще участва България, защото ще се направи проект, ще се направи анализ на обхвата на тази система.

Стига се до политическото заключение, че единната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО трябва да бъде надградена със система за противодронова защита, тъй като сегашните системи са насочени към откриване на въздушни цели и балистични ракети, но не и на дронове, коментира министърът.

Нашите експерти работят да имаме собствено виждане за създаване на такава система на нашата територия, добави Запрянов. Украйна е водещата държава в борбата с дроновете и ще използваме техния опит, каза още министърът.

Вече имаме осигурен нов резервоар по рекламация, каза Атанас Запрянов относно теча на гориво, който беше констатиран на един от от самолетите F-16. Очакваме той да бъде транспортиран до България и да бъде подменен, след което самолетът ще бъде в оперативна готовност.

След като резервоарът бъде сменен, ще се извършат облитания и самолетът ще бъде приет на въоръжение. Разходите по ремонта ще се поемат от "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin), тъй като самолетите са в тригодишна гаранция, обясни военният министър.

Ако се реализира бюджетът, който сме заявили, ще имаме пълно осигуряване на действащите проекти, каза Атанас Запрянов.

Министърът поиска подкрепа от депутатите за това парите, които ще дойдат за модернизация по инструмента SAFE, да бъдат над бюджетния максимум - да не бъдат част от процента разходи за отбрана.

Това ще ни позволи да ускорим модернизацията и ще бъдат осигурени нови проекти, добави министърът.

