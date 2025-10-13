На място са пристигнали екипи на полицията, до момента не са ясни причините за инцидента

Катастрофа между луксозна кола и автомобил от военен конвой е станала в София, съобщават потребители в социалните мрежи.

Зрелищният пътен инцидент между автомобил с марка "Ягуар" и военен камион е възникнал около 14 часа на столичното "Ботевградско шосе" 491. На място веднага са пристигнали екипи на полицията, пишат очевидци на произшествието.

"Мирен конвой се сблъска с примерен шофьор на Jaguar", гласи описанието към една от публикуваните снимки от сблъсъка.

"Току-що дойде екипът на КАТ София, много са бързи, когато става дума за военен конвой, са по-бързи от Спешна помощ", коментира шофьор в една от Facebook групите.

До момента няма официална информация от МВР относно причините за катастрофата. По неофициални данни пострадали при инцидента няма.

На място обаче изчакват всички превозни средства от военния конвой.

Общо седем души са ранени при шест тежки катастрофи през последното денонощие, съобщиха по-рано от МВР.

В София са регистрирани едно тежко и 17 леки пътнотранспортни произшествия, при които има двама пострадали, добавя БТА.

От началото на месеца са станали 203 катастрофи, при които са загинали 13 души и 258 са ранени.

От началото на годината са регистрирани 5338 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 340 души, а пострадалите са 6669.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат 14 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР.

