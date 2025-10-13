Катастрофа между луксозна кола и автомобил от военен конвой е станала в София, съобщават потребители в социалните мрежи.

Войната по пътищата

Зрелищният пътен инцидент между автомобил с марка "Ягуар" и военен камион е възникнал около 14 часа на столичното "Ботевградско шосе" 491. На място веднага са пристигнали екипи на полицията, пишат очевидци на произшествието.

"Мирен конвой се сблъска с примерен шофьор на Jaguar", гласи описанието към една от публикуваните снимки от сблъсъка.

"Току-що дойде екипът на КАТ София, много са бързи, когато става дума за военен конвой, са по-бързи от Спешна помощ", коментира шофьор в една от Facebook групите.

До момента няма официална информация от МВР относно причините за катастрофата. По неофициални данни пострадали при инцидента няма.

Снимка: Facebook/Катастрофи в София/Иван Н.

На място обаче изчакват всички превозни средства от военния конвой.

Снимка: Facebook/Катастрофи в София/Иво Митров

Общо седем души са ранени при шест тежки катастрофи през последното денонощие, съобщиха по-рано от МВР.

В София са регистрирани едно тежко и 17 леки пътнотранспортни произшествия, при които има двама пострадали, добавя БТА.

От началото на месеца са станали 203 катастрофи, при които са загинали 13 души и 258 са ранени.

Шофьор загина, като разполови колата си в дърво на столичния бул. "Ботевградско шосе"
От началото на годината са регистрирани 5338 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 340 души, а пострадалите са 6669.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат 14 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР.

