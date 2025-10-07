82 Кадър: youtube.com/@municipality.nesebar

Незаконно сметище на строителни и битови отпадъци е установено от РИОСВ над "Елените" през 2017 г. Това показаха със снимки и документи кметът на Несебър Николай Димитров и главният архитект на общината Валентин Димов във видео, публикувано в общинския YouTube канал.

"От екологична гледна точка общината е направила проверки и е сезирала директора на РИОСВ през 2017 г. Заедно с инспекторите установихме, че има нерегламентирано сметище на строителни и битови отпадъци над "Елените", разказа Димитров.

Той посочи, че когато курортното селище е приватизирано, към негова терен от около 240 дка урбанизирана територия са предадени още около 1000 дка горски фонд.

Кметът каза, че няма информация какво се е случило по-нататък по линия на екоинспекцията. Общината е съставила два акта - наказателни постановления за фирмите собственици - два по 15 хил. лв. и два по 1500 лв. за това, че не са си разчистили сметищата.

Димитров разказа, че са изпратили актовете по адресна регистрация на дружествата - към кметството на район Северен в Пловдив. Оттам им отговорили, че такъв административен адрес, какъвто са дали фирмите, не съществувал и върнали актовете. След това несебърски общински служители отишли лично в Пловдив, намерили адреса и опитали да връчат актовете, но служители им казали, че нямат пълномощно и отказали да ги приемат.

"Фирмите уж не ги получават, уж не ги искат и в един момент завеждат дела да ги обжалват", продължи разказа си кметът и обясни, че заповедите му за налагане на актовете са отменени от съда на две инстанции.

"Тези депа според мен съществуват горе и те са една от причините да се получат тези аномалии, които станаха. Отделно тези декари, които са предадени с протоколи, там влизат и тези дерета държавен горски фонд, това всичко е частна територия", обобщи Николай Димитров.

Главният архитект Валентин Димов започна разказа си от решение на Министерския съвет от 1974 г., с което е даден стартът за изграждане на ваканционно селище "Елените". В него е цитирана площ от 980 дка горски фонд, 260 дка слабопродуктивни земеделски земи и 160 дка необработваеми земеделски земи - пасища, мери от ТКЗС Несебър.

"След промените "Елените" АД е един от кандидатите за приватизация и придобиване на земята. На основание решението за приватизация имот от 260 дка е деактуван в полза на ваканционно селище "Елените", ведно с изградените обекти съгласно акт 16 за приемане на обектите в комплекса", посочи Димов, като с кмета напомниха, че приватизацията на държавното акционерно дружество е чрез РМД (работническо-мениджърско дружество).

"Следва заснемане на кадастъра на ваканционно селище "Елените" и това е обявено през 2003 г. Когато това е обявено, веднага е последвала реакция на общината. Защото "Елените" е било разделено на два големи имота - единият е в частта, която попада в землище "Емона" - 114 дка, другият е в частта, която попада в землище "Свети Влас" - 119 дка", продължи главният архитект.

Двамата с кмета посочиха на карта пътя, който беше най-тежко наводнен и обясниха, че той не е общински, след като през 2003 г. община Несебър губи дело.

Димов разказа и как се е стигнало до застрояването на "Елените", каквото е в момента: "С одобрен през 1997 г. териториално устройствен план на Община Несебър са дадени границите на съществуващата част от "Елените" и областта за бъдещо разширение. Същата година е стартирала процедура за прецизиране на параметрите на застрояване и на границите на териториално-устройствения план за разширение на ваканционното селище. С решение на МРРБ от 2001 г. са дадени препоръки и е одобрен план за туристическите обекти от "Свети Влас" до "Елените"."

"В резултат на всичко това през 2006 г. на основание на попълнен кадастър, на прецизираните граници на териториално-устройствения план е одобрен с решение на общинския съвет застроителен план на ваканционно селище "Елените", какъвто преди това одобрен за съжаление никой не виждал", допълни той.

"С този план се регламентира извършеното строителство - старите бунгала, дискотеката, всичко, което е било в стария комплекс "Елените" и новите територии са устроени с квартали и лимити - показатели за застрояване, които не надхвърлят нормите, заложени в проекта за териториално-устройствеен план и в проекта за прецизиране на границите на териториално-устройствения план", подчерта главният архитект.

В резултат на това впоследствие собствениците с отделни искания, за отделните квартали, за отделни парцели и имоти в тях, са получавали разрешения за строеж.

"Като искам да уточня, че от влизането в сила на Закона за устройство на територията, главният архитект не може да одобри дори една телефонна кабина, без да има оценка. Оценката, съгласно нормите на ЗУТ, се прави от лицензирана консултантска фирма или с експертизиране в заседание на общинския експертен съвет", акцентира Димов.

Той допълни, че отделно от това всички разрешения за строеж не влизат автоматично в сила, а имат срок за проверка от РДНСК, евентуално възражение, и когато се наложи, отмяна. И посочи, че обекти от по-висока категория като хотели задължително са с доклад от експертна комисия с участието на всички институции.

"Когато утре пак има дъждове и Слънчев бряг не дай си, Боже, се наводни, тогава някой пак ще постави въпроса има ли незаконни обекти и дали е презастроено. С постановление от 2004 г. Слънчев бряг от национален курорт му е променено предназначението на курортно-селищно образувание от национално значение. И оттам вече могат да се повишат показателите - коефициент на интензивност на застрояването", заяви кметът на Несебър.

Николай Димитров и Валентин Димов се заканиха да заведат дела за клевета срещу хора, които разпространявали неистини в социалните мрежи.

