Елените днес повториха трагедията в Царево отпреди две години

1176 Снимка: Фейсбук, Шофьори Несебър

Поройни дъждове, които иначе се очакваха от дни, се превърнаха в смъртоносен потоп, залял Южното Черноморие. В същото време на запад им се наложи да газят преспи и да стоят на тъмно, студено и без телефони, откъснати от света.

Такъв беше 4 октомври - ден, който три семейства никога няма да забравят, защото загубиха най-близките си. Трима мъже загинаха в потопа, удавил Елените.

И докато местната и централната власт тепърва ще се защитават и обвиняват взаимно, а обществото ще пита - имало ли е речно корито там, където днес се издигат хотели, водната стихия напомни, че природата не прощава човешките грешки.

Елените, Свети Влас, Царево, Слънчев бряг, Несебър, Бургас се оказаха на пътя на потопа. Над 410 литра дъжд на кв. м паднаха в царевското село Изгрев, над 230 - в Елените, където ситуацията се оказа най-критична, почти толкова литри се изляха и в самото Царево. Обявено бе бедствено положение.

Над 100 души бяха евакуирани, отнесени коли плаваха в морето, разрушена инфраструктура, мобилизация на държава и местна власт с тежка техника, гумени лодки, вертолет и дори "амфибия".

Тепърва ДНСК ще проверява по нареждане на министъра на регионалното развитие Иван Иванов кой е давал разрешение да се строи там, където е застроено, и дали хотелите са издигнати върху речното легло на възкръсналата от дъжда река Козлука. Министерството на туризма също започва свои проверки.

Мерки и инспекции на наследени (раз)решения, действия и проблеми.

Всъщност Елените днес бяха Царево "вчера". А калното море с плаващите коли, завлечени в него, изглеждаше като дежавю - все едно гледахме кадрите от 2023 г.

Точно преди две години през септември тогавашният царевски потоп удави четирима души - две жени и двама мъже. При днешния в Елените и Свети Влас живота си загубиха други трима. Двама от тях - тръгнали да спасяват други хора.

Багеристът Цанко Иванов, отнесен от придошлата вълна пред очите на останалите спасители, докато издирва бедстващи, за да им помогне.

И граничният полицай Стефан Иванов - главен боцман на граничния кораб "Балчик", който загина в морето, след като вълна обърна лодката му, докато и той издирва нуждаещи се от помощ. И макар да беше спасен от колегите си и извлечен на сушата, издъхна.

Третата жертва се оказа чужденец в подземен етаж на хотел в курорта, до когото дори не са достигнали предупрежденията за мощната двуметрова вълна, която се е засилила от гората по дерето надолу и помита всичко по пътя си.

Насред трагедията снимката на надеждата ни я завещаха несебърските пожарникари, които самоотвержено спасяваха хора от стихията, пренасяйки ги на ръце далеч от водата. Местните хора вече поискаха героите им да бъдат наградени за самоотвержеността си.

А без спасителите, пожарникарите, полицаите, военните, доброволците и всички замесени в спасяването на човешки живот жертвите можеха да бъдат много повече.

Защото, където е било дере, си остава дере и път на водата, нищо че е застроено.

Тогава, природата или човешката алчност застрашиха оцелелите и отнеха живот? А докато търсим отговора, спасителите ще са пак там, готови да правят онова, което най-добре умеят.





Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.