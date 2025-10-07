Улици в курорта Лозенец отново са под вода, показват кадри в социалните мрежи, публикувани във вторник. От общинския щаб за справяне с бедствието в Царево съобщиха за локални наводнения в ниските части на Лозенец.

От общината предупредиха жителите и гостите на района да бъдат особено внимателни заради продължаващите валежи и динамичната метеорологична обстановка и призоваха гражданите да не предприемат пътувания и да избягват излизания без основателна причина.

 

"Ужасът на хората се повтаря", коментираха от специализирана платформа Meteo Balkans.

В петък във фейсбук групата "Всичко за Лозенец" бяха публикувани кадри, които показаха улици на селото до Царево, превърнали се в реки.

Кадър: Фейсбук група "Всичко за Лозенец"

"Обстановката на територията на община Царево беше нормална през нощта, въпреки проливния дъжд, но остава предупреждението за следващите часове и дни", обявиха от щаба по-рано днес.

Затворен е разклонът за плаж Нестинарка откъм село Бродилово. Реките и деретата не преливат към момента, но се стича голямо количество вода от републиканската пътна мрежа.

Вчера в ниската част на Царево багери разчистваха наносите от наводнението в петък. Мостът за кв. "Василико", който бе разрушен през 2023-та от предното наводнение, сега е издържал на водната стихия. Компрометирана е периферната инфраструктура, каза кметът на Царево Марин Киров.

