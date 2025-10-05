Регионалният министър за "Елените": Някой е вложил доста усилия да спечели пари
По думите на Иван Иванов проверките ще покажат дали някой си е затворил очите за незаконно строителство
На мен ми изглежда, че някой е вложил доста усилия да спечели пари, защото тези сгради се строят, за да има съответните приходи. По друг начин не мога да го обясня. Така министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов коментира сателитните снимки от 2003 и 2025 г., показващи как е застроено ваканционното селище "Елените", което бе пометено от водната стихия в петък след проливните дъждове.
Водокалипсис
Наводненията взеха четири жертви, а аварийните и възстановителните дейности продължават, като доброволци, военни и екипи на социалните служби работят за разчистване на пътища, осигуряване на безопасността на населението и възстановяване на нормалния ритъм на живот.
"Сега дали там има река или няма река ще се обследва. По първоначални данни от Министерството на околната среда и водите там няма идентифицирана река, но е водосбор. Цялата документация по построяването на сградите е в община Несебър. А дали някой си е затворил очите, за да се строи по този начин, могат да кажат само разследващите от прокуратурата и органите на МВР", добави регионалният министър.
В петък природозащитникът Тома Белев излезе с обяснение защо трагедията се случи точно в курорта "Елените", като отрече коментарите на местните власти, че реката в комплекса е придошла и заради това се е стигнало до наводнение. По думите му на това място няма река, просто защото там, където е била, е застроено от хотелски комплекси, което е забранено от закона.
Министърът на регионалното развитие Иван Иванов добави, че утре ще стане ясно дали има човешка намеса в пораженията от потопа. "Моето желание е дали в тази ситуация да разберем дали има и човешка намеса и възможно ли е било да се предотврати тази стихия", каза още той.
Иванов повтори, че строителството в тези райони е от компетенцията на общинска администрация и искрено се надява да няма такива съмнения.
По думите му в момента текат проверки от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), Агенция "Пътна инфраструктура" и "Български ВиК Холдинг" и утре ще получи първата информация има ли пропуски.
"Не е характерно за сезона да се случват такива климатични явления, но институциите трябва да са готови целогодишно за всякакви ситуации. Ако някой не е почистил деретата или не е предприел нужните мерки, трябва да има санкции", категоричен бе Иван Иванов.
В отговор на въпрос, ако ДНСК установи, че построените в "Елените" сгради са незаконни, ще бъдат ли съборени, регионалният министър обясни, че има два пътя.
"Единият е да се дадат указания на съответната община да се издадат съответните актове са тяхното отстраняване, а другият е да се сезира прокуратурата, за да предприеме необходимите действия, тъй като тук се касае за човешки животи. Аз искрено се надявам тези хора да са си спазили нормите на строителство и законодателството", заключи Иванов.