Най-малко 800 души са евакуирани в Индонезия след многобройни изригвания на вулкана Руанг, който дни наред изхвърля в небето облаци лава и пепел, предаде Ройтерс.

Има пострадали. Кадри на агенцията показват хора на носилки, жена с бинтована глава, качена върху гърба на мъж, както и потоци от червена лава, стичаща се по планината и извиващи се облаци от пепел над кратера.

От вчера вулканът е изригнал повече от три пъти. След повишената активност властите повишиха нивото на тревога до второто най-високо ниво, посочват от Индонезийския център за вулканология и намаляване на геоложките опасности (PVMBG).

Ruang is the 50th volcano erupting right now on Earth North Sulawesi, Indonesia pic.twitter.com/mDcyia37zh