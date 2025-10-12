"Топлофикация София" има възможност да изтегли с една седмица спирането на топлоподаването в карето, обхващащо блокове с номера 260, 261 и 262 в ж.к. "Дружба 2", съобщиха от дружеството.

Още по темата

От там предприемат действия топлоподаването да бъде спряно от 13 октомври, вместо по първоначалния график на 20 октомври.

Промяна има и за карето от блокове с номера 251, 252 и 253, където спирането на топлоподаването ще започне на 14 октомври, вместо на 3 декември 2025 г.

Изтеглянето на ремонтните дейности се извършва с цел участъците да бъдат завършени възможно най-бързо, преди началото на отоплителния сезон, съобщават още от "Топлофикация София".

От дружеството прилагат на сайта си актуализиран график с новите срокове за обектите.

В началото на месеца енергийният министър Жечо Станков каза пред ресорната парламентарна комисия, че с директора на "Топлофикация София" са се обединили около становището, че не може топлоподаването в столичния район да бъде спряно за 90 дни и заради това е изготвен подробен график, по който ще се извършват ремонтните дейности. Предвижда се те да обхванат 120 жилищни сгради в района, като ще бъдат подменени над 10 километра топлопроводи и свързаните с тях съоръжения.

ИЗБРАНО
Една от най-обичаните филмови звезди Даян Кийтън почина на 79-годишна възраст Лайф
Една от най-обичаните филмови звезди Даян Кийтън почина на 79-годишна възраст
13279
Резил по български тертип - Турция също ни размаза на футбол Корнер
Резил по български тертип - Турция също ни размаза на футбол
37091
Управителят на БНБ: България поема лош дълг за финансиране на потребление Бизнес
Управителят на БНБ: България поема лош дълг за финансиране на потребление
12550
Някои техномилиардери май се готвят за края на света. Да се притесняваме ли? IT
Някои техномилиардери май се готвят за края на света. Да се притесняваме ли?
6455
Вижте кой спечели двойни билети за концерта на Четиримата италиански тенори Impressio
Вижте кой спечели двойни билети за концерта на Четиримата италиански тенори
2078
Томас Хедъруик: Радикално по-човешкият град URBN
Томас Хедъруик: Радикално по-човешкият град
1799
Средиземноморското бижу, където хората са по-малко от котките Trip
Средиземноморското бижу, където хората са по-малко от котките
6514
Коктейлите не могат без него: Неразказаната история на Трипъл сек Вкусотии
Коктейлите не могат без него: Неразказаната история на Трипъл сек
421