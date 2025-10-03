1176 Снимка: БТА

Общинските съветници от София изслушват ръководството на "Топлофикация София" на закрито заседание.

Столичният общински съвет взе това решение заради търговската тайна, която може да бъде изнесена при представянето на документацията. Заедно с Петров пред СОС застана и председателят на Управителния съвет на дружеството Милена Ценова.

Те представят информация относно необходимостта от удължаване на договора за доставка на природен газ между "Топлофикация София" ЕАД и "Булгаргаз" ЕАД, във връзка с постъпило предложение от държавното дружество, както и информират съветниците за ремонта на топлоподаването в "Дружба 2".

Още преди да преминат към заседание при закрити врата, шефът на общинското дружество информира СОС за ремонтните дейности, сроковете и необходимостта това да се осъществи през студените месеци.

Петров обеща, че някои обекти от набелязаните при ремонта, ще бъдат задвършени предсрочно, но също така предупреди, че това зависи и от метеорологичните условия.

"Ремонтът вече започна, екипите работят активно и очакваме някои обекти да бъдат завършени предсрочно. Графикът е прогнозен, за да можем веднага да стартираме следващите участъци. Проектът е значим за дружеството, защото ще облекчи не само района на "Дружба 2", но и други квартали, като "Малинова долина", "Лозенец" и "Младост" 4, и ще осигури качествена услуга на гражданите за 30 години напред", посочи Петров, цитиран от БТА.

Петър Петров каза, че мрежата в "Дружба 2" е на почти 40 години, като за миналата година е имало 930 сигнала за влошено топлоподаване, като прекъсванията са надхвърлили 112, а за тази година са 66. Петров обясни, че в началото на проекта са измерили 150 тона загуби, а през септември те са били 250, като за вчерашния ден са достигнали 280. Това са отчетени загуби по мрежата, които очакваме да спестим, отбеляза директорът.

Директорът отговори, че ремонтът е неотложен поради остарялата мрежа, а всички разходи ще бъдат покрити изцяло със средства на дружеството. Той уточни, че загубите по мрежата са нараснали и ремонтирането ѝ ще осигури качествено топлоподаване за района и за други квартали.

Графикът на ремонта се актуализира постоянно, а изпълнението на обектите се следи внимателно, за да се минимизират загубите и да се завършат някои участъци предсрочно. Попитан защо ремонтът не е бил извършен през лятото, шефът на "Топлофикация София" обясни, че през април месец е направен анализ, а през следващите месеци е вървяла обществена поръчка.

По думите му ремонтът е наложителен за предотвратяване на прекъсване на топлоподаването през зимата, а отлагането му би било риск за гражданите. Той добави, че дружеството се стреми да свие сроковете максимално, но част от забавянето зависи от метеорологичните условия.

Относно предложението на "Булгаргаз" за удължаване на договора за доставка на природен газ за "Топлофикация" и дълговете на общинското дружество, Петров заяви, че рекордната скорост на натрупването им е заради лихвите. Те не се признават за разходи на фирмата, обърна внимание Петър Петров.

"В бизнес плана ние ви посочихме само каква огромна част от задълженията на дружеството, към този момент, е вследствие на непризнаване на определени тип разходи. Лихвите са също непризнати разходи. Говорим за лихви в 12.1% към "Булгаргаз" и 16% към БЕХ. Това са изключително неконкурентни лихви към настоящия момент", заяви Петров, цитиран от БНР.

