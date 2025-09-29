Ремонтът в столичния квартал "Дружба 2" ще стартира с монтиране на спирателна арматура, заради която се предвижда спиране на топлоподаването за целия квартал "Дружба 2" и комплекс "Цариградски" за периода от 2.10. до 6.10.2025 г, съобщават на страницата си от "Топлофикация София".

Без парно и топла вода до Нова година: "Дружба 2" се разбунтува срещу "Топлофикация София"
Виж още Без парно и топла вода до Нова година: "Дружба 2" се разбунтува срещу "Топлофикация София"

"Общата продължителност на ремонта е 90 дни, като топлоподаването няма да бъде спряно през целия период, а поетапно и ще се ограничава само в участъците, в които се работи. Посочените срокове са прогнозни, за да позволят на жителите на "Дружба 2" да имат предвидимост относно спирането на топлоподаването. Същите ще бъдат актуализирани своевременно при предсрочна подмяна на дадено трасе или при възникването на непредвидени обстоятелства", се казва в съобщението.

"Ще положим всички усилия времето, за което е планирано да се подмени трасето на всяко едно каре от блокове, да е около 15 дни, като ще се стараем това да е и срокът, в който да е спрян всеки абонат. Екипите ще работят успоредно по няколко карета, като при техническа възможност няма да бъдат спирани всички сгради едновременно, а само няколко блока в едно каре", заяви изпълнителният директор на "Топлофикация София" Петър Петров.

Прогнозен график за поетапното спиране в отделните карета от блокове:

Текущи ремонти на компрометирани участъци от топлопреносната мрежа на гр. София, ж.к. "Дружба-2", Втора част, в каре между блокове № 217 и № 272

Блокове №

Спиране на топлоподаване

68-мо СУ "Акад. Никола Обрешков"

13.10.÷26.10.2025 г.

ДГ 144 "Ханс Кристиан Андерсен"

13.10.÷26.10.2025 г.

Блокове № 260, 261 и 262

20.10.÷03.11.2025 г.

Блокове № 272, 273 и 274

03.11.÷17.11.2025 г.

Блокове № 257, 258 и 259

05.11.÷19.11.2025 г.

Блокове № 263, 264 и 265

05.11.÷19.11.2025 г.

Блокове № 266, 267 и 268

11.11.÷25.11.2025 г.

Блокове № 269, 270 и 271

25.11.÷09.12.2025 г.

Блокове № 217, 218 и 219

27.11.÷11.12.2025 г.

Блокове № 226, 227 и 228

27.11.÷11.12.2025 г.

Блокове № 251, 252 и 253

03.12.÷17.12.2025 г.

Текущи ремонти на компрометирани участъци от топлопреносната мрежа на гр. София, ж.к. "Дружба-2", Втора част, в каре между блокове № 205 и № 225

Блокове №

Спиране на топлоподаване

ДГ 185 "Звездичка"

13.10.÷27.10.2025 г.

Блокове № 223, 224 и 225

13.10.÷27.10.2025 г.

Блокове № 205, 206 и 207

13.10.÷27.10.2025 г.

Блокове № 208, 209 и 210

13.10.÷27.10.2025 г.

Блокове № 211, 212 и 213

10.11.÷24.11.2025 г.

Блокове № 214, 215 и 216

10.11.÷24.11.2025 г.

Блокове № 220, 221 и 222

10.11.÷24.11.2025 г.

 

Текущи ремонти на компрометирани участъци от топлопреносната мрежа на гр. София, ж.к. "Дружба-2", Трета част

Блокове №

Спиране на топлоподаване

150 ОУ "Цар Симеон Първи"

07.10.÷21.10.2025 г.

163 ОУ "Черноризец Храбър"

07.10.÷21.10.2025 г.

Блокове № 305, 306 и 307

26.10.÷09.11.2025 г.

Блокове № 308, 309 и 310

26.10.÷09.11.2025 г.

Блокове № 319, 320 и 321

16.11.÷30.11.2025 г.

Блокове № 322, 323 и 324

16.11.÷30.11.2025 г.

Блокове № 311, 312, 313, 314 и 315

07.12.÷21.12.2025 г.

Блокове № 316, 317 и 318

07.12.÷21.12.2025 г.

 

Текущи ремонти на компрометирани участъци от топлопреносната мрежа на гр. София, ж.к. "Дружба-2", Четвърта част

Блокове №

Спиране на топлоподаване

ДГ 88 "Детски рай"

12.10.÷29.10.2025 г.

Блокове № 414, 415, 416

12.10.÷29.10.2025 г.

Блокове № 411, 412 и 413

19.10.÷01.11.2025 г.

Блокове № 417, 418 и 419

04.11.÷17.11.2025 г.

Блокове № 420, 421 и 422

11.11.÷24.11.2025 г.

Блокове № 405, 406 и 407

30.11.÷15.12.2025 г.

Блок № 404

07.12.÷22.12.2025 г.

Блокове № 408, 409 и 410

07.12.÷22.12.2025 г.

 

Текущи ремонти на компрометирани участъци от топлопреносната мрежа на гр. София, ж.к. "Дружба-2", Пета част

Блокове №

Спиране на топлоподаване

Блокове № 501, 502 и 503

13.10.÷29.10.2025 г.

Блокове № 510, 511 и 512

13.10.÷29.10.2025 г.

Блокове № 513, 514 и 515

13.10.÷29.10.2025 г.

Блокове № 516, 517 и 518

15.11.÷30.11.2025 г.

Блокове № 523, 524, 526 и 528

15.11.÷30.11.2025 г.

Блокове № 527

15.11.÷30.11.2025 г.

Блокове № 504, 505 и 506

04.12.÷19.12.2025 г.

Блокове № 507, 508 и 509

04.12.÷19.12.2025 г.
