"Топлофикация София" спира топлоподаването на целия столичен квартал "Дружба 2" и комплекс "Цариградски" от днес. Спирането е планирано до другия понеделник.

Ремонтът стартира с монтиране на спирателна арматура, която налага спирането на топлата вода, обясниха от "Топлофикация".

Дружеството посочва, че ремонтът ще продължи 90 дни, като топлоподаването няма да бъде спряно през цялото време, а поетапно и ще се ограничава само в участъците, в които се работи.

Ограниченията за гражданите, които излязоха на протести, ще траят до 30 декември, по план.

Посочените срокове са прогнозни, за да позволят на жителите на "Дружба 2" да имат предвидимост относно спирането на топлоподаването.

Министърът на енергетиката Жечо Станков увери, че министерството ще упражнява непрекъснат контрол при всички ремонтни дейности. По думите на Станков ще се работи приоритетно по ремонтите на училищата и детските градини.

Причината за предприемането на ремонтните дейности са зачестилите аварии и изключително влошеното техническо състояние на съществуващата мрежа, която е на над 35 години, посочи "Топлофикация".

Предстоящите дейности ще обхванат 120 жилищни сгради в района, като ще бъдат подменени над 10 километра топлопроводи и свързаните с тях съоръжения.

