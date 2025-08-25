Не знам как не намериха никакъв пропуск, при положение че още със започване на изпита се започва с нарушение от негова страна, заяви Красимир Георгиев

Изпитът на Виктор Илиев, който се вряза с аудито си в автобус с над 170 км/ч в София, е проформа. Това обяви по БНТ Красимир Георгиев - председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България (АКАБ). Той е и шеф на една от големите инструкторски фирми в столицата.

Преди седмица обаче изпълнителният директор на "Автомобилна администрация" Слав Монов заяви, че проверките на автошколата, в която е обучаван 21-годишния младеж, продължават, но от прегледаните записи на теоретичния и практическия изпит не се откриват нарушения.

"Не мога да се съглася със заключението на "Автомобилна администрация" относно изпита на Виктор Илиев. Не мога да се съглася. Не знам как не намериха никакъв пропуск, при положение че още със започване на изпита се започва с нарушение от негова страна. Изпитът трябва да започва пред учебния център и няма нищо странно в това изискване. Започва от ДАИ. След това видяхме изпит в една среда, която като интензитет на движението, като елементи не отговаря на един областен град от типа на Монтана. А ние сме в София", добави Красимир Георгиев и изтъкна, че на видеото от изпита на 21-годишния шофьор не се вижда преминаване покрай трамвайна спирка или трамваен път.

Сигналът за инцидента бе подаден в 1.56 часа на 15 август. Тогава 21-годишният Виктор Илиев се вряза с аудито си в спрелия градски автобус, пътуващ по една от нощните линии в София.

Д-р Иса Али, който е бил единственият пътник в автобуса, е и единствената жертва. Общо шестима са ранените - двамата водачи и четирима пътници в двете превозни средства. Трима от тях се борят за живота си в две болници - Военномедицинска академия и "Пирогов".

Софийският градски съд наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" на Виктор Илиев. Той е с повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. В съдебната зала стана ясно, че шофьорът е употребил райски газ преди да се качи зад волана.

Пак пред националната телевизия днес бившият вътрешен министър и настоящ адвокат Емануил Йорданов обяви, че не знае защо изобщо има хора, за които нарушаването на правилата е геройство.

"Тук ние вървим, както винаги, след събитията. Променя се законът. Увеличават се санкциите. И се вижда, че простото увеличаване на санкциите не дава абсолютно никакъв резултат. Защото това е следствието, а не причината", заяви той.

"Виктор Илиев не мисли за собствения си живот. Той е готов да се самоубие, за да направи "геройство", а това е престъпление", смята още Йорданов.

