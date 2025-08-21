Наложена му е най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража"

2327 Снимка: БТА

21-годишният Виктор Илиев, който буквално влетя с аудито си в автобус на градския транспорт в София, е бил изписан от болницата и вече е отведен в ареста, съобщава "Фокус".

Шофьорът беше хоспирализиран във ВМА, като веднага след изписването е откаран от служители на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".

Няколко дни по-рано градските магистрати гледаха мярката за неотклонение на младежа, който е обвиняем за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на 60-годишния сирийски лекар д-р Иса Али, който е бил единственият пътник в автобуса, както и телесни повреди на още четирима души.

След последните изменения в закона предвиденото наказание за този вид престъпление е лишаване от свобода между 10 и 15 години, а в изключително тежки случаи - между 15 и 20 години.

Служебният защитник на 21-годишния младеж - адвокат Албена Койчева съобщи, че Илиев има фрактури на гръбначния стълб, на прешлените и на ръката, както и мозъчна контузия, затова трябва да продължи лечението му във ВМА. Поради тези причини, според защитничката, той не е в състояние да се укрие. А условията в следствения арест не са подходящи за него, ето защо настоява за мярка за неотклонение "домашен арест".

"Всичко, което каза адвокатът, е така! Желая помилване!", каза самият обвиняем пред магистратите.

Те пък му наложиха най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".

21-годишният шофьор има книжка от 1 август т.г. За този период от 14 дни младежът има съставени шест фиша за маловажни нарушения, като липса на оборудване в колата - аптечка, триъгълник и т.н.

Автоинструкторът на 21-годишния мъж обясни след катастрофата, че младежът е имал опит зад волана още преди курса. По време на обучението си той не е правил нарушения, но е имал склонност към високите скорости.

Катастрофата, при която младият шофьор буквално влетя през прозореца в автобуса, стана на кръстовището на столичните булеварди "Възкресение" и "Константин Величков" в 1:56 часа на 15 август. Общо шестима са ранените - двамата водачи и четирима пътници в двете превозни средства.

В аудито освен Виктор са пътували още две жени и един мъж, който е единственият оцелял с минимални травми.

Преди катастрофата Виктор Илиев дишал и райски газ. В автомобила му е открита бутилка с райски газ, налични са и свидетелски показания в тази посока.

